Ve netleşti! 3600 ek gösterge ve EYT bekleyenler için son dakika haberi: EYT’de son durum ne? Maaşlar arttı mı? O tarihte...

3600 ek gösterge çalışmalarında 16 Mart tarihi kritik tarih olarak belirlenmişti. 16 Mart'ta yapılan ikinci toplantı sonrasında ortaya çıkan detaylar EYT'lileri de heyecanlandırdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 3600 ek gösterge çalışmasını tamamlamasının ardından EYT meselesine odaklanması bekleniyor. Türkiye'deki milyonlarca emeklinin hem maaşlarında hem de emeklilik süreçlerini etkileyecek çalışmaların detayları ise merak ediliyor.