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Haberler Ekonomi Ve netleşti! 3600 ek gösterge ve EYT bekleyenler için son dakika haberi: EYT'de son durum ne? Maaşlar arttı mı? O tarihte...

Ve netleşti! 3600 ek gösterge ve EYT bekleyenler için son dakika haberi: EYT'de son durum ne? Maaşlar arttı mı? O tarihte...

3600 ek gösterge kritik virajın aşılmasının ardından EYT çalışmalarına da başlanması bekleniyor. Kamuoyu gündeminde geniş yer kaplayan 3600 ek gösterge meselesinde Haziran ayında Meclis'e düzenlemenin geleceğine işaret edilmesi önemli bir gelişme olarak değerlendirildi. Emekli maaşı ve emekli ikramiyelerinde ciddi oranda artış sağlaması beklenen 3600 ek göstergenin ardından, sıra EYT'lilere geldi! Ancak EYT konusunda henüz net bir çalışma olmadığı biliniyor. Peki, emekli maaşları 3600 ek gösterge ile nasıl yükselecek? EYT'de son durum ne? İşte detaylar

takvim.com.tr
19.03.2022 10:15 - Son Güncelleme: 19.03.2022 10:15
Ve netleşti! 3600 ek gösterge ve EYT bekleyenler için son dakika haberi: EYT’de son durum ne? Maaşlar arttı mı? O tarihte...

3600 ek gösterge çalışmalarında 16 Mart tarihi kritik tarih olarak belirlenmişti. 16 Mart'ta yapılan ikinci toplantı sonrasında ortaya çıkan detaylar EYT'lileri de heyecanlandırdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 3600 ek gösterge çalışmasını tamamlamasının ardından EYT meselesine odaklanması bekleniyor. Türkiye'deki milyonlarca emeklinin hem maaşlarında hem de emeklilik süreçlerini etkileyecek çalışmaların detayları ise merak ediliyor.

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Ve netleşti! 3600 ek gösterge ve EYT bekleyenler için son dakika haberi: EYT’de son durum ne? Maaşlar arttı mı? O tarihte...

👉Emekli Maaşı 3600 Ek Gösterge ile Nasıl Artacak?

Türkiye'deki milyonlarca emekli 3600 ek gösterge ile maaşlarının ve emekli olurken alacakları ikramiyelerinin nasıl artacağını merak ediyor.

Ve netleşti! 3600 ek gösterge ve EYT bekleyenler için son dakika haberi: EYT’de son durum ne? Maaşlar arttı mı? O tarihte...

Düzenleme kapsamında yer alan 4 meslek grubu kapsamında yapılacak iyileştirme kapsamında emekli ikramiyelerinde 50 bin liraya kadar bir artış yaşanması bekleniyor. Benzer şekilde emeklilerin aylıklarında da ciddi bir fark görülecek.

Ve netleşti! 3600 ek gösterge ve EYT bekleyenler için son dakika haberi: EYT’de son durum ne? Maaşlar arttı mı? O tarihte...

Emekli ve çalışan maaşlarını artırmasının yanı sıra asıl etkisini ikramiyelerde gösterecek 3600 ek gösterge çalışmasının kapsamının ise genişletilmesi hedefleniyor.

Ve netleşti! 3600 ek gösterge ve EYT bekleyenler için son dakika haberi: EYT’de son durum ne? Maaşlar arttı mı? O tarihte...

Kariyer meslek gruplarına 600 puan eklenmesi ile daha birçok detayın taslakta yer alması hedefleniyor. Düzenleme kapsamında yapılan yeni hesaplamalara göre emekli aylığı 5.242 TL olan 25 yıl görev yapmış bir öğretmen, din görevlisi ve polisin maaşının 6.399 TL'ye çıkması bekleniyor.

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