Ve netleşti! 30 bin TL veriliyor! Son dakika emekli maaşı 3500 TL ve üzerinde olanlara çok önemli bir duyuru yapıldı!
Birçok emekli yılların deneyimine sahip olan Ziraat Bankasından maaşlarını almaktadır. Uygun faiz oranları ile müşterilerinin gereksinimlerini karşılayacak çoğu kredi açıklayan banka şimdi ise emeklilerin acil gereksinimlerini karşılaması için emeklilere özel kredi veriyor. Buna göre maaşı belirli bir miktarın üstünde olan emekliler nakit başvurusunda bulunabilecek. Başvuru amacıyla direkt olarak banka şubelerine gidebilirsiniz
15.09.2022 08:58 - Son Güncelleme: 15.09.2022 08:58
Emekli olan vatandaşlar için ihtiyaç kredisi kampanyaları devam ediyor. Emekliye kredi veren bankalar sayesinde vatandaşlar ihtiyaçlarını çok kolay bir şekilde karşılıyor. Özellikle acil olarak nakde gereksinimi olan emeklilerin süratli bir şekilde bu gereksinimlerini karşılaması amacıyla bu tarz kampanyaların olabildiğince faydalı olacağı düşünülmektedir. Şu anlık her bankanın bu kampanyaları yapmayacağı yalnızca kamu bankaları ile birkaç özel bankanın emeklilere bu imkânı tanıyacağı söylentiler arasındadır.