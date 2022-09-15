Ve netleşti! 30 bin TL veriliyor! Son dakika emekli maaşı 3500 TL ve üzerinde olanlara çok önemli bir duyuru yapıldı!

Emekli olan vatandaşlar için ihtiyaç kredisi kampanyaları devam ediyor. Emekliye kredi veren bankalar sayesinde vatandaşlar ihtiyaçlarını çok kolay bir şekilde karşılıyor. Özellikle acil olarak nakde gereksinimi olan emeklilerin süratli bir şekilde bu gereksinimlerini karşılaması amacıyla bu tarz kampanyaların olabildiğince faydalı olacağı düşünülmektedir. Şu anlık her bankanın bu kampanyaları yapmayacağı yalnızca kamu bankaları ile birkaç özel bankanın emeklilere bu imkânı tanıyacağı söylentiler arasındadır.