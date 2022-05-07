VE NETLEŞTİ! 150 TL, 300 TL, 500 TL ve 1.000 TL para hesabınıza karşılıksız yatıyor! 3404’e SMS atmanız yeterli
Zorlu ekonomik şartlara rağmen vatandaşın yanısıra yer alan Halk Bankası, yeni dönemde de avantajlı kampanyalar geliştirmeye devam ediyor. Son olarak kredi kartı ürünlerinden olan Paraf kart kullanıcıları amacıyla yeni bir kampanya geliştirdiğini duyuran banka, alakalı şartları gerçekleştiren bütün vatandaşlara 1000 TL'ye kadar armağan para ödemesinin yapılacağını bildirdi. İşte bankanın alakalı kampanyasına dair ayrıntılar
Vatandaşların bütçe rahatlatan kampanya arayışlarına Halk Bankası'ndan olumlu cevap geldi. Banka, Paraf kullanıcıları amacıyla yeni bir kampanya geliştirmiş olduğunu ve söz hususu kampanya kapsamında alakalı şartları gerçekleştiren bütün vatandaşlara, 1000 TL'ye kadar armağan para ödemesinin yapılacağını bildirdi.
Halk Bankası Paraf Kart Kampanyası 2022
Türkiye'nin köklü kamu bankalarından birisi olarak hizmet veren ve ilerlettiği kampanyaların avantajlı içerikleri ile vatandaşın yanısıra yer aldığını her daim hissettiren Halk Bankası, yeni bir kampanyaya daha imza attığını duyurdu.
Halk Bankası doğrultusundan tasarlanmış olan yeni kampanyaya göre bireysel Paraf kart sahiplerinin aylık harcama sözüne göre farklılık gösteren tutarlarda hediye para ödülünün verileceği bilgi kapasitesi kaydedildi.