VE NETLEŞTİ! 150 TL, 300 TL, 500 TL ve 1.000 TL para hesabınıza karşılıksız yatıyor! 3404’e SMS atmanız yeterli

Halk Bankası Paraf Kart Kampanyası 2022

Türkiye'nin köklü kamu bankalarından birisi olarak hizmet veren ve ilerlettiği kampanyaların avantajlı içerikleri ile vatandaşın yanısıra yer aldığını her daim hissettiren Halk Bankası, yeni bir kampanyaya daha imza attığını duyurdu.

