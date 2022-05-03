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Haberler Ekonomi Ve netleşti! 10 yıl çalışan ve prim ödeyenlere emeklilik fırsatı gündem oldu! Erken emeklilikte gözden kaçan bomba detay!

Ve netleşti! 10 yıl çalışan ve prim ödeyenlere emeklilik fırsatı gündem oldu! Erken emeklilikte gözden kaçan bomba detay!

Türkiye'de çoğu çalışanın emeklilikle alakalı merak ettiği yeni detaylar meydana çıkmaya devam ediyor. SGK doğrultusundan hesaplanan ve emeklilikte öneme alınan prim, yaş ve sigortalılık zamanı gibi kıstaslara göre kişilerin emekli olacakları tarihler belli oluyor. Fakat birtakım durumlarda erken emekli olmak isteyenlere seçenek seçenekler sunuluyor. İlgili yasalara göre normal şartlar altında emeklilik amacıyla prim, yaş ve sigortalılık zamanı emeklilik amacıyla öneme alınıyor. 10 sene ve 3600 prim gün sayısından emeklilik ise birtakım şahıslar amacıyla hayal olmaktan çıktı. Peki, 10 senelik çalışma ise nasıl emekli olunur?

takvim.com.tr
03.05.2022 12:03 - Son Güncelleme: 03.05.2022 16:51
Ve netleşti! 10 yıl çalışan ve prim ödeyenlere emeklilik fırsatı gündem oldu! Erken emeklilikte gözden kaçan bomba detay!

Emeklilik amacıyla aranan esas şartlar arasında belirli bir yaşı doldurmak, belli prim gün miktarını ödemek ve sigortalılık süresinin tamamlanmasını beklemek gerekiyor. Kadınlar amacıyla 20, erkekler amacıyla 25 senenin geçmesi bu gerekiyor. Bu şartların karşılanması ile emeklilik elde edilse de birtakım hallerde bu sürelerin daha erkene çekilmesi de sağlanabiliyor.

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Ve netleşti! 10 yıl çalışan ve prim ödeyenlere emeklilik fırsatı gündem oldu! Erken emeklilikte gözden kaçan bomba detay!

Kısmı emeklilik için 10 yılı dolduran emekli olacak

3600 prim günü ile emeklilik olarak da tanınan kısmi emeklilik, 10 tam senenin doldurulması ile emeklilik hakkının elde edilmesini ifade ediyor.

Ve netleşti! 10 yıl çalışan ve prim ödeyenlere emeklilik fırsatı gündem oldu! Erken emeklilikte gözden kaçan bomba detay!

Primleri normal emeklilik amacıyla yeterli olmayan kişilerin daha az prim günüyle lakin daha geç yaşta emekli olmaları amacıyla tanınmış bir hak olarak çok sık gündeme gelmeye devam ediyor.

Ve netleşti! 10 yıl çalışan ve prim ödeyenlere emeklilik fırsatı gündem oldu! Erken emeklilikte gözden kaçan bomba detay!

Kısmı emeklilik amacıyla koşulu ise sigortalı olarak çalışmaya başlanan tarihe ve sigorta statüsüne göre farklılık gösterebilmektedir.

Ve netleşti! 10 yıl çalışan ve prim ödeyenlere emeklilik fırsatı gündem oldu! Erken emeklilikte gözden kaçan bomba detay!

Sigortalı olarak çalışmaya 8 Eylül 1999 tarihinden evvel başlayan SSK'lılar, 3600 prim günü ile kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşında kısmi emekli olma hakkın oluşmasını sağlıyor.

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