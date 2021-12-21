Ve harekete geçildi! Tek tek değişiyor kısa sürede etkisini gösterecek! Sahibinden satılık ikinci el araba fiyatları işte böyle düşecek!

Ve harekete geçildi! Tek tek değişiyor kısa sürede etkisini gösterecek! Sahibinden ikinci el araba fiyatları işte böyle düşecek. Döviz kurlarında dün yaşanan sert düşüşün ardından bazı otomobil markaları sıfır otomobil fiyatlarında %10-11 arasında bir indirim yaptı. Yaşanan bu indirim sonrası gözler ikinci el araba piyasasına çevrildi. Bilindiği üzere 2020 yılında hem virüs hem de çip krizi nedeniyle fabrikalar sıfır araba üretememiş, dolayısıyla ikinci el araba fiyatlarında da büyük bir yükseliş görülmüştü.