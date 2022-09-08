Ve gram altının göreceği pik seviye açıklandı! Altın fiyatları için yapılmayan, yapıldı! O tarihte dengeler alt üst olacak
İslam Memiş tarafından yapılan açıklamalarda altın fiyatlarında gelecek günlerde ciddi oranda artışların yaşanması bekleniyor. Fiyat artışlarının yaşanmasındaki en önemli olguların başında enflasyon verilerinde yaşanan faktörler ön plana çıkıyor. Enflasyonda son günlerde ciddi oranlarda bir artış dalgası yaşanıyor. Özellikle ABD FED merkez bankası tarafından yapılan açıklamaların ardından verilerde dalgalanmaların yaşanması olası olarak görülüyor.
Altında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Enflasyon verilerinin ardından altın fiyatlarında hareketli saatler yaşanıyor. Altın fiyatlarında yaşanan gelişmelerden birisi de fiyatlardaki dalgalanmalar olarak ön plana çıkıyor. Altın fiyatlarında yaşanan olumsuz gelişmelerin ardından yatırımcılar arada kalmış durumda oluyor. Yatırımcılar altın fiyatlarının nasıl şekilleneceğine dair haberleri de sıklıkla takip etmektedir.
Analistlerden altın fiyat tahminleri!
Altın fiyatlarının belirleyicisinin ABD ekonomisi bulunduğu biliniyor. Dolar güç kazandıkça altın güç kaybediyor. Bundan ötürü da FED'in faiz artırımları altın piyasasını şoka uğratıyor. FED faiz artırımı yaptıkça güçlenen dolar ile altın piyasasında kopuşlar hızlanarak fiyat gerilemelerine niçin oluyor. FED Eylül ayında yeni bir faiz kararı verecek. Bu kararın ise 75 baz puan faiz artırımı olmasına bundan sonra net gözüyle bakılıyor.
Dünyanın ünlü finans kuruluşlarından olan TD Securities'in kıdemli analistleri altın fiyatlarına dair yeni bir değerlendirme yaptılar. Deneyimli analistler yayınladıkları değerlendirmede, "Altın fiyatlarını etkileyen çok değişik değişkenler bulunuyor. ABD istihdam bilgileri altın fiyatlarındaki düşüşü durdurdu. Fakat bu yükseliş amacıyla yeterli olamadı. FED'in faiz artırımlarına devam edecek olması altın piyasasını tedirgin ediyor. Şu anda ons altın 1.710 dolar civarında fiyatlanıyor ve Eylül ayı bağlamında ons altın amacıyla 1.675 dolar sürpriz bir rakam olmayacaktır." denildi.
Altın fiyatlarını değerlendiren Darin Newsom Analysis Başkanı Darin Newsom, "ABD doları şu anda çok kuvvetli ve bu altın fiyatlarını baskılıyor. Yatırımcılar dolara sahip olmak istiyorlar. Şu anda dolar piyasadaki en itimat edilir varlık durumuna geldi. Altın pazarı ise sıkıştı. ABD doları güç kaybedene kadar altın yatırımcıları beklemek mecburiyetinde kalacaklar. Dolar güç kaybetmedikçe altın fiyatları yükselmeyecek." dedi.
Altın Fiyatları Artıyor
Altın fiyatları konusunda en net açıklama İslam Memiş'ten geldi. İslam Memiş altın fiyatlarındaki artışların döviz kuruna bağlı olarak geliştiğini söyledi.