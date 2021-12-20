Ve düğmeye basıldı! 17.7 milyon emekli ve memura ek zam yolda gözüküyor! %40 artış, seyyanen zam ve enflasyon farkıyla maaşlar artacak. Emekli, memur ve memur emeklileri 3 Ocak'ta maaşlarına yapılacak olan zam tutarının belli olmasını bekliyor. Bugün bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminde memur ve emekli maaşlarındaki ek zam konusu da görüşülecek. Emekliler, memurlar ve memur emeklileri maaşlarında iyileştirme yaşatacak taleplerini teker teker sunuyor. Yeni yıla adım adım yaklaşılırken elbette bu süreçte yeni hesaplamalar ve zam formülleri de konuşuluyor. Alınacak kararın ne olacağı ise vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyor.