Ve biraz önce belli oldu vatandaşların dikkatine: 800 TL’lik devlet yardımı hesaplara yatmaya başladı!

Ülke sınırları içerisinde yaşayan her vatandaşının ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile çeşitli hizmetler geliştiren Türkiye Cumhuriyeti, ilgili hizmetlerin bir kısmını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan sosyal yardım modelleri aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır. Bu kapsamda gıda, barınma, fatura ve daha pek çok başlık altında ihtiyaç sahiplerine yardımlar ulaştıran bakanlık, yeni dönemde eşini, annesini veya babasını kaybetmiş olan ihtiyaç sahiplerine de nakit hizmeti sunulacağını açıkladı.