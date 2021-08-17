Ve belli oldu! Asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmesi! Maaş tutarı değişiyor! Ağustos ayında asgari ücret kaç para?
Milyonları ilgilendiren son dakika gelişmesi, yaşandı. Asgari ücret ile çalışan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Bu sene değişik olacak. Maaş tutarı değişiyor. Ağustos ayı itibarı ile başlıyor. Asgari ücretle çalışanların kazançları ağustos ayında gelir vergisi dilimine girdi. Böylece asgari ücretlinin vergi dilimi, geçen seneye göre bir ay erken yükselecek. Buna göre asgari ücretlinin aldığı maaş tutarı da değişmiş olacak. İşte son dakika haberinin detayları... Asgari ücrete yönelik olarak esas esaslar 01.08.2004 tarihli ve 25540 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan Asgari Ücret Yönetmeliği'nde tanımlanmıştır.
Asgari ücretin manası bir bireyin en esas gereksinimleri olarak sayılabilecek olan, beslenmek, barınmak, giyim, ısınmak, ulaşım gibi gereksinimlerinın karşılamasına yetecek biçimde düzenlenen, bir çalışana verilecek olan en düşük ücret manasına gelmektedir. Devletin, belirli temsilcilerin katılması ile her yıl güncellemiş bulunduğu asgari ücret tutarı ülkede hangi iş kolunda ve de hangi yasaya tabi olursa olsun, bir çalışana verilecek en düşük maaşı temsil eder. Bir çalışana devlet doğrultusundan belirlenmiş olan asgari ücretin altında bir ücret ödenmesi söz hususu olamaz.
Asgari ücretlinin üzerindeki vergi yükü, pek çok kez gündeme gelen ve asgari ücretlinin eline geride bıraktığımız net rakamı azaltan çok mühim bir unsurdur.
BİR AY ERKEN YÜKSELECEK
Bu sene vergi dilimleri belirlendikten sonra meydana şu şekilde bir hal çıktı. Asgari ücretlinin vergi dilimi, geride bıraktığımız seneye göre bir ay erken yükselecek.
Böyle olunca da asgari ücretli olup bekar olmayan şahıslar amacıyla ücret düşüşü bir ay erken yaşanacak. Bekar ve çocuksuz asgari ücretliler amacıyla vergi dilimi yükselse de ücrette kayıp söz hususu olmuyor.
AĞUSTOS AYI İTİBARIYLA BAŞLIYOR
Fakat bekar ve çocuklu asgari ücretliler olmak üzere, evli, eşi çalışan – çalışmayan ve çocuk sahibi asgari ücretliler amacıyla Ağustos ayıyla eş güdümlü vergi diliminin artması nedeniyle net ücrette azalma yaşanması söz hususu olacak.