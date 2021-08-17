Ve belli oldu! Asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmesi! Maaş tutarı değişiyor! Ağustos ayında asgari ücret kaç para?

Asgari ücretin manası bir bireyin en esas gereksinimleri olarak sayılabilecek olan, beslenmek, barınmak, giyim, ısınmak, ulaşım gibi gereksinimlerinın karşılamasına yetecek biçimde düzenlenen, bir çalışana verilecek olan en düşük ücret manasına gelmektedir. Devletin, belirli temsilcilerin katılması ile her yıl güncellemiş bulunduğu asgari ücret tutarı ülkede hangi iş kolunda ve de hangi yasaya tabi olursa olsun, bir çalışana verilecek en düşük maaşı temsil eder. Bir çalışana devlet doğrultusundan belirlenmiş olan asgari ücretin altında bir ücret ödenmesi söz hususu olamaz.