Ve başladı! Başımı sokacak evim olsun diyene faiz oranı 0.99'a DÜŞTÜ! Ziraat, Halkbank, Vakıf 0.99 faizle 100 bin, 200 bin, 300 bin lira konut kredisinin aylık ve 10 yıllık ödeme tablosu!
Uygun konut kredileri hakkında aramalar hız kazandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada konut sahibi olmak isteyenlere 0,99 ve 0,89 faizli kredi imkanının verileceğini duyurmuştu. Müjde bugün geldi ve kamu bankalarına 0,99 faiz oranı ile konut kredisi başvurusu başladı! Vatandaşlar yüzde 0.89 ve 0.99 faiz oranlarıyla 10 yıl vadeli olarak 2 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek. Peki, 0.99 faizli konut kredisi kampanyası şartları nedir? İşte 0.99 faizle kredi hesaplama ve 10 ay vade ile 200, 300, 400, 500 bin TL konut kredisi taksit hesaplama tablosu!
25.05.2022 17:19 - Son Güncelleme: 25.05.2022 17:21
Kredi faiz oranlarıyla ilgili son gelişmeler kredi çekmeyi düşünenler tarafından sıklıkla takip ediliyor. Ev sahibi olmak isteyenler en cazip avantajları merak ederek araştırmalarına devam ediyor. Özellikle ev almak isteyenler 0,99 faizli konut kredisinden yararlanmak istiyor. Müjde bugün duyuruldu ve 0,99 faizli konut kredisi kampanyası başladı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mayıs tarihli Kabine Toplantısı'nda "Konut Finasman Paketi" müjdesini açıklayarak, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara ve inşaat sektörüne düşük faizli kredi ile destek verileceğini duyurmuştu. Liralaşma stratejisine de kaynak sağlanması planlanan paket kamu bankaları tarafından kullandırılmaya başladı.