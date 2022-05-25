Ve başladı! Başımı sokacak evim olsun diyene faiz oranı 0.99’a DÜŞTÜ! Ziraat, Halkbank, Vakıf 0.99 faizle 100 bin, 200 bin, 300 bin lira konut kredisinin aylık ve 10 yıllık ödeme tablosu!

Kredi faiz oranlarıyla ilgili son gelişmeler kredi çekmeyi düşünenler tarafından sıklıkla takip ediliyor. Ev sahibi olmak isteyenler en cazip avantajları merak ederek araştırmalarına devam ediyor. Özellikle ev almak isteyenler 0,99 faizli konut kredisinden yararlanmak istiyor. Müjde bugün duyuruldu ve 0,99 faizli konut kredisi kampanyası başladı!