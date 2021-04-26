Ve artık netleşti! Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor! Bankada hesabınız varsa BAM modeli geliyor

Ve sonunda netleşti! Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor! Hürriyet'in haberine göre; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) bir süre önce açıkladığı Bireysel Bankacılık Analiz ve Derecelendirme Modeli (BAM) ile BDDK her bankaya tek tek Bireysel Bankacılık (BB) derecesi verecek. BAM modeliyle bankaların iş modelleri vatandaşın hak ve menfaatlerine uygunluğuna göre değerlendirilecek, vatandaşların bankaları şikâyet ettiği konular kökten çözülmeye çalışılacak Sektör kaynaklarına göre 5 ana modül ve 80 adet kontrol noktasıyla BDDK, her bankaya tek tek Bireysel Bankacılık (BB) derecesi verecek.

26.04.2021 12:14 - Son Güncelleme: 26.04.2021 12:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





