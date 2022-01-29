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Haberler Ekonomi Ve adım atılıyor! 81 ildeki tüm marketlerde uygulamaya geçilecek! A101-BİM-ŞOK-Migros market ve tüm mağazalarda artık...

Ve adım atılıyor! 81 ildeki tüm marketlerde uygulamaya geçilecek! A101-BİM-ŞOK-Migros market ve tüm mağazalarda artık...

Ocak ayının ilk günlerinde alınan yeni kararlar vatandaşlarla paylaşıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada plastik poşet fiyatının 25 kuruşa sabitlendiği duyurulmuştu. Ayrıca 81 ildeki tüm zincir market ve mağazalara kasa yakınlarında çok kullanımlık taşıma ekipmanlarından bulundurma zorunluluğu getirildi. Bundan böyle tüm zincir market ve zincir mağazalarda kasanın hemen yakınlarında file, kağıt ve bez çanta gibi pek çok seçenek yer alacak. Bakanlık tarafından detayları kapsamlı bir şekilde duyurulan zincir market ve mağazalarla ilgili karar uygulanmaya başlandı.

29.01.2022 23:29 - Son Güncelleme: 29.01.2022 23:32
Ve adım atılıyor! 81 ildeki tüm marketlerde uygulamaya geçilecek! Yeni kararla birlikte A101-BİM-ŞOK-Migros’ta artık tüm her şey...

Ve adım atılıyor! 81 ildeki tüm marketlerde uygulamaya geçilecek! A101-BİM-ŞOK-Migros market ve tüm mağazalarda artık.... 81 ilde yer alan zincir market ve zincir mağazalar için alınan kararlar Ocak ayının başında duyurulmuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın duyurduğu karardaki bilgilere göre, 2022 sonuna kadar plastik poşet ücreti 25 kuruşa sabitlenmişti. Ayrıca zincir market ve mağazalarda kasanın hemen yakınlarında file, kağıt ve bez çanta gibi ürünlerin bulunması da kararlaştırıldı. İşte detaylar...

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Ve adım atılıyor! 81 ildeki tüm marketlerde uygulamaya geçilecek! Yeni kararla birlikte A101-BİM-ŞOK-Migros’ta artık tüm her şey...

ZORUNLULUK GETİRİLDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar"da güncelleme yapıldı. Plastik poşet ücreti 25 kuruşa sabitlendi.

Ve adım atılıyor! 81 ildeki tüm marketlerde uygulamaya geçilecek! Yeni kararla birlikte A101-BİM-ŞOK-Migros’ta artık tüm her şey...

Zincir market ve mağazalara kasa yakınlarında çok kullanımlık taşıma ekipmanlarından bulundurma zorunluluğu getirildi.

Ve adım atılıyor! 81 ildeki tüm marketlerde uygulamaya geçilecek! Yeni kararla birlikte A101-BİM-ŞOK-Migros’ta artık tüm her şey...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla yapılan düzenleme ile artık zincir market ve zincir mağazalar plastik poşetlerin yanında kağıt, file veya bez çanta ve benzeri alternatif çok kullanımlık taşıma ekipmanlarından bulundurmak zorunda olacak.

Ve adım atılıyor! 81 ildeki tüm marketlerde uygulamaya geçilecek! Yeni kararla birlikte A101-BİM-ŞOK-Migros’ta artık tüm her şey...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlıkça yayımlanan "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar"da güncelleme yapıldı.

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