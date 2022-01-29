Ve adım atılıyor! 81 ildeki tüm marketlerde uygulamaya geçilecek! A101-BİM-ŞOK-Migros market ve tüm mağazalarda artık.... 81 ilde yer alan zincir market ve zincir mağazalar için alınan kararlar Ocak ayının başında duyurulmuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın duyurduğu karardaki bilgilere göre, 2022 sonuna kadar plastik poşet ücreti 25 kuruşa sabitlenmişti. Ayrıca zincir market ve mağazalarda kasanın hemen yakınlarında file, kağıt ve bez çanta gibi ürünlerin bulunması da kararlaştırıldı. İşte detaylar...