Ve adım atılıyor! 81 ildeki tüm marketlerde uygulamaya geçilecek! A101-BİM-ŞOK-Migros market ve tüm mağazalarda artık...
Ocak ayının ilk günlerinde alınan yeni kararlar vatandaşlarla paylaşıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada plastik poşet fiyatının 25 kuruşa sabitlendiği duyurulmuştu. Ayrıca 81 ildeki tüm zincir market ve mağazalara kasa yakınlarında çok kullanımlık taşıma ekipmanlarından bulundurma zorunluluğu getirildi. Bundan böyle tüm zincir market ve zincir mağazalarda kasanın hemen yakınlarında file, kağıt ve bez çanta gibi pek çok seçenek yer alacak. Bakanlık tarafından detayları kapsamlı bir şekilde duyurulan zincir market ve mağazalarla ilgili karar uygulanmaya başlandı.
Ve adım atılıyor! 81 ildeki tüm marketlerde uygulamaya geçilecek! A101-BİM-ŞOK-Migros market ve tüm mağazalarda artık.... 81 ilde yer alan zincir market ve zincir mağazalar için alınan kararlar Ocak ayının başında duyurulmuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın duyurduğu karardaki bilgilere göre, 2022 sonuna kadar plastik poşet ücreti 25 kuruşa sabitlenmişti. Ayrıca zincir market ve mağazalarda kasanın hemen yakınlarında file, kağıt ve bez çanta gibi ürünlerin bulunması da kararlaştırıldı. İşte detaylar...
Zincir market ve mağazalara kasa yakınlarında çok kullanımlık taşıma ekipmanlarından bulundurma zorunluluğu getirildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla yapılan düzenleme ile artık zincir market ve zincir mağazalar plastik poşetlerin yanında kağıt, file veya bez çanta ve benzeri alternatif çok kullanımlık taşıma ekipmanlarından bulundurmak zorunda olacak.