VATANDAŞLIK MAAŞI BAŞVURU VE SORGULAMA EKRANI: nvi.gov.tr! Vatandaşlık maaşı nedir, şartları neler? Ödeme takvimi 2023!
Yüzbinlere Vatandaşlık maaşı müjdesi! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık detayları açıkladı. Yeni sosyal yardım ödemeleri arasında yer alan vatandaşlık maaşının şartları belirlendi. Peki Vatandaşlık maaşı nedir, kimler alabilir, ne kadar, kaç TL? Vatandaşlık maaşı başvurusu nasıl yapılır, ödeme ne zaman yapılacak? İşte ödeme takvimi ve başvuru sorgulama ekranı...
Vatandaşlık maaşı başvuru nasıl yapılır, şartları neler, kimler alabilir soruları gündemde sıkça araştırılır oldu. Aile Destek Programı'nın yerine gelmesi beklenen vatandaşlık maaşı ödemesi vatandaşın gelir düzeyine göre verilecek. Bakan Derya Yanık'ın açıklamasına göre, ödemeden aynı aileden birkaç kişi faydalanabilecek. Başvuru sürecinde ise gelir düzeyine dikkat edilecek. İşte 2023 Vatandaşlık maaşı hakkında merak edilen tüm detaylar...
VATANDAŞLIK MAAŞI NEDİR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, vatandaşlık maaşı uygulaması hakkında açıklamalarda bulundu. Buna göre ihtiyaç sahibi vatandaşlara vatandaşlık maaşı verilecek.
Bakan Yanık, konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı;
''Sayın Cumhurbaşkanımız Aile Destek Programı'nı onaylarken bize talimat buyurduğunda çalışmamızda şunu gördük. Bir gelir grubu var ki henüz yoksulluk sınırına düşmemiş ancak o riski taşıyor. Biz o riski bertaraf edebilmek için koruyucu ve önleyici yardımlarla destekleyeceğiz.