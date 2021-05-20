Vatandaşların hemen işi ve aylık maaşı olacak! Ayda 3.300 TL alarak iş sahibi olabilirsiniz davet devletten geliyor!

Ayda 3.300 TL alarak iş sahibi olabilirsiniz davet devletten geliyor! İŞKUR işsizliği azaltmak ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla "İş başı eğitim" sistemini getirdi. Son dönemlerde önemli istihdam sayıları ile işsizlere yardım eli uzatan İŞKUR'un çeşitli iş programları vardır. Peki İş Başı Eğitim'den kimler yararlanabilir? İEP İş Başı Eğitimin süresi ne kadar? İş Başı Eğitimde ne kadar ücret ödeniyor. İŞKUR'un düzenlediği meslek edindirme programları, kursiyerlere pek çok konuda avantaj sağlıyor. Çeşitli noktalarda vatandaşların iş bulmasına yardımcı olan kurslar sayesinde hem istihdam sağlanıyor, hem de ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları karşılanıyor.

20.05.2021 14:03 - Son Güncelleme: 20.05.2021 14:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





