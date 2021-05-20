Vatandaşların hemen işi ve aylık maaşı olacak! Ayda 3.300 TL alarak iş sahibi olabilirsiniz davet devletten geliyor!
Ayda 3.300 TL alarak iş sahibi olabilirsiniz davet devletten geliyor! İŞKUR işsizliği azaltmak ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla "İş başı eğitim" sistemini getirdi. Son dönemlerde önemli istihdam sayıları ile işsizlere yardım eli uzatan İŞKUR'un çeşitli iş programları vardır. Peki İş Başı Eğitim'den kimler yararlanabilir? İEP İş Başı Eğitimin süresi ne kadar? İş Başı Eğitimde ne kadar ücret ödeniyor. İŞKUR'un düzenlediği meslek edindirme programları, kursiyerlere pek çok konuda avantaj sağlıyor. Çeşitli noktalarda vatandaşların iş bulmasına yardımcı olan kurslar sayesinde hem istihdam sağlanıyor, hem de ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları karşılanıyor.
Ayda 3.300 TL alarak iş sahibi olabilirsiniz davet devletten geliyor! Vatandaşların anında işi olacak! Koronavirüs salgını süresince pek çok vatandaş, ekonomik olarak zorlanmaya başlayınca, İŞKUR'dan haberler peş peşe gelmeye başladı. Gelen son bilgiye göre İŞKUR iş edindirme kurslarına katılan bireylere günlük olarak 110 TL ödeme yapılacak. İşbaşı eğitim programlarına katılma koşullarını sağlayan tüm vatandaşlarımız, 81 şehirde bulunan İŞKUR müdürlükleri ile hizmet merkezlerine istedikleri zaman programa katılmak için müracaatta bulunabilmektedirler.
İŞKUR EV HANIMLARINA ANNE PROJESİ İLE NE KADAR PARA VERECEK?
İŞKUR yaptığı açıklamada annelere günlük 108,68 lira vereceğini bu ücretin ise 3 ayda yaklaşık olarak ortalama 9.000 lira olacağını belirtti. İŞKUR ev hanımlarına kurs destek parası ne kadar merak eden vatandaşlara, İŞKUR annelere verdiği destek miktarının aylık 3.000 lirayı geçebileceğini belirtelim.