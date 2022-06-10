Kurban Bayramı'nda devlet desteği! Paralar hesaplara yatırılıyor! Sosyal yardım ödemesi yapılacak! T.C kimlik NO ile e-Devlet başvuru ekranı

2022 Kurban Bayramı'nda devlet destekleri devam ediyor. Bu yıl 9 Temmuz'da başlayacak bayram öncesi para yardımı ve ya gıda yardımı yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayram'ında ihtiyaç sahiplerine ödeme ya da gıda desteği veriliyor. Son olarak Ramazan ayında maddi açıdan zor durumda olan ailelere Ramazan yardım kolisi ve nakit para dağıtılmıştı. Belediyeler, bakanlıklar, Vakıflar, Kızılay ve daha bir çok kurum ve kuruluş her yıl ödemelerine belirli aralarda devam ediyor. Kurban Bayramı yaklaşırken sosyal yardım ödemesi yapan yerleri ve ödeme miktarlarına haberimizde yer verdik. İşte ayrıntılar...