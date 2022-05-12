Vatandaşlara ilaç oldu! Her ay için hesaplayıp iki ayda bir hesaplara yatıyor! 3.600 TL almak için ise...

Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlet olarak varlığını sürdürmektedir. Ülke sınırları içerisinde yaşayan hiçbir vatandaşının, hiçbir alanda mağduriyet yaşamamasını isteyen devlet yetkilileri, bu doğrultuda birçok farklı sosyal yardım modeli geliştirmiştir. Söz konusu yardım modellerini geliştiren başlıca kamu kurumlarından birisi de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'dır.