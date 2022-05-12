Vatandaşlara ilaç oldu! Her ay için hesaplayıp iki ayda bir hesaplara yatıyor! 3.600 TL almak için ise...

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Geliştirdiği yardım modelleri sayesinde vatandaşlar tarafından en sık takip edilen kamu kurumlarından biri olma özelliğine sahip olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni dönemde öksüz ve yetimlere destek olacağını bildirdi. İşte bakanlığın öksüzler ve yetimler için geliştirmiş olduğu sosyal yardım modeline ilişkin ayrıntılar
Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlet olarak varlığını sürdürmektedir. Ülke sınırları içerisinde yaşayan hiçbir vatandaşının, hiçbir alanda mağduriyet yaşamamasını isteyen devlet yetkilileri, bu doğrultuda birçok farklı sosyal yardım modeli geliştirmiştir. Söz konusu yardım modellerini geliştiren başlıca kamu kurumlarından birisi de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'dır.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ülke sınırları içerisinde yaşayan ve gerek sağlık problemlerinden ötürü gerekse maddi yoksunluklardan ötürü mağduriyet yaşayan tüm vatandaşlara, yardım eli uzatmaktadır. Bu kapsamda onlarca yardım modeli geliştiren bakanlık, bir yardımın da öksüz ve yetimleri ilgilendirdiğini bildirmiştir.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Öksüz ve Yetim Yardımı 2022
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni dönemde annesini, babasını veya her iki ebeveynini birden kaybetmiş olan öksüz ve yetimlere, yardım eli uzatmaktadır.
Anne babasını kaybetmiş olan çocukların topluma kazandırılmasını ve mağduriyetlerinin giderilmesini arzu eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu doğrultuda "Öksüz ve Yetim Yardımı" ismini vermiş olduğu sosyal yardım modelini geliştirmiştir.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan Öksüz ve Yetim Yardımı modeli, 3294 sayılı kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olduğunu kanıtlamış olan tüm vatandaşlara ulaştırılmaktadır.