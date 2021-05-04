Vatandaşlar SGK’ya akın etti! Çalışmadan emekli olmak mümkün! Bağkur ve SSK’lıları mest eden haber geldi!

Çalışmadan emekli olmak isteyenler dikkat! Çalışmadan emeklilik mümkün mü, çalışmadan emekli nasıl olunur, isteğe bağlı sigorta ile emeklilik nedir, toplu para yatırarak emekli olma hakkı var mı, dışarıdan prim ödeyerek emeklilik mantıklı mı, çalışmadan sigorta primi yatırmak mümkün mü? Ülkemizde çalışmayanların da emekli olma imkanı var. Bu kapı, isteğe bağlı sigorta ile açılıyor. Ev kadınları ve primi eksik olanlar muradına eriyor. Çalışan kişilerin maaşlarından her ay düzenli olarak yapılan kesinti ile emeklilik hakkı belirli şartlar altında mümkün olurken bazı koşullarda çalışmadan emeklilik hakkı da mümkün oluyor.

04.05.2021 09:04 - Son Güncelleme: 04.05.2021 09:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





