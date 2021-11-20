Vatandaşlar anında posta aracılığıyla başvuru yapabilir! 1125,67 TL her ay ödenecek maaşı olmayanlar hemen alabilir
Devlet takviyeleri sürüyor. Başvuran kişilerin banka hesaplarına yatırılıyor. Türkiye'de vatandaşlara destek gerçekleştiren çok sayıda kamu kurumu var. Bunlardan biri olan Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) de derli toplu olarak gereksinim sahibi ailelere yardım parası veriyor. Annesi ya da babası olmayan (yetim) muhtaç çocuklar ile yüzde 40 ve üzeri engeli olanlara Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bağladığı maaş, geride bıraktığımız sene 967 lirayken, bu sene 1125,67 TL'ye yükseldi.
Geçen sene 967 lira ödeniyordu. Artık 1125,67 TL ödeniyor. Dezavantajlı haldeki vatandaşlara devlet eli uzanıyor. Birçok alanda mühim destekler sağlanıyor. Genellikle pandemi sürecinde nakit destek kalemleri artırıldı. Engelli ve gereksinim sahibi vatandaşlara sağlanan desteler ise artarak devam ediyor.
ARANAN ŞARTLAR
Bu imkandan faydalanabilmek amacıyla muhtaç aylığı bağlanacak bireyin, sosyal güvenliğinin olmaması, ayrıca başka bir gelirinin olmaması ve mahkeme kararı ya da kanunla bakım altına alınmamış olması gerekiyor.
Hem de gelir getirici taşınır ve taşınmaz malının (ev gibi) bulunmaması ya da olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin muhtaç aylığı sayısını (1125,67 TL) geçmemesi koşulu da var.
NASIL BAŞVURULUR?
Muhtaç aylığı talebinde tespit edilen kişiler, müracaat formunu doldurup imzaladıktan sonra engelli ise özrünü bildiren sıhhat kurulu raporunu ekleyerek, ikamet ettiği ilin bağlı bulunduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne şahsen ya da posta yolu ile müracaat yapabilir.
Hem de genel müdürlüğün internet sitesi (vgm.gov.tr) üzerinden de müracaat yapılıyor. Aynı aileden yalnızca bir vatandaşa aylık bağlanabiliyor. Muhtaç aylığının kaç şahsa verileceği vakıfların bütçesine göre belirleniyor.