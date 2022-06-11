Vatandaşlar akın etti! KPSS şartsız personel alımı başvuru şartları nedir? Başvurular, e-devlet sisteminden başladı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, diğer kamu kurumları gibi yeni dönemin eksik personel tespitini yaparak ilana çıktı. Tek kadroda, toplamda 25 personelin istihdam edileceğini ve alımların farklı iller için yapılacağını belirten bakanlık, ilgili ilanına ilişkin tüm ayrıntıları yayınladı. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın personel alımı ilanı içeren haberin devamı
11.06.2022 11:18 - Son Güncelleme: 11.06.2022 11:18
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı İlanı 2022
Ülke sınırları içerisinde yaşayan milyonlarca vatandaşa sunduğu milyonlarca TL'lik sosyal yardım modelleri ve geliştirdiği diğer projeler sayesinde yakından takip edilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu kez yardım hizmeti ile değil personel alımı ilanı ile gündeme geldi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, personel alımı yapılacak olan illeri şu şekilde belirledi:
- Tokat, Tekirdağ, Şırnak, Şanlıurfa, Samsun, Osmaniye, Rize, Ordu, Muş, Mardin, Malatya, Kastamonu, Kahramanmaraş, İstanbul, Giresun, Elazığ, Edirne, Bolu, Düzce, Bitlis, Adıyaman, Ağrı, Zonguldak, Van, Yozgat