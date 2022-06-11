Vatandaşlar akın etti! KPSS şartsız personel alımı başvuru şartları nedir? Başvurular, e-devlet sisteminden başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı İlanı 2022

Ülke sınırları içerisinde yaşayan milyonlarca vatandaşa sunduğu milyonlarca TL'lik sosyal yardım modelleri ve geliştirdiği diğer projeler sayesinde yakından takip edilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu kez yardım hizmeti ile değil personel alımı ilanı ile gündeme geldi.