Vatandaşlar akın etti! İkinci el otomobili yüzde 50 ucuza alın! Renault'lar, Fiat'lar ve Hyundai'ler 2. el otomobil alacaklar hemen bakın
Günümüzde dünyada yaşanan küresel gelişmeler ve çip krizi sonrasında otomobil almak oldukça zorlaşmış durumda. Vatandaşlar ise yeni alternatiflere yöneliyor. E-ihale sistemiyle 150.000 TL altında arabaların sunulmasına dair yayınlanan haberlerin sonrasında kendi aracına sahip olmak isteyen kişilerin heyecanlı olduğu görülüyor.
14.01.2023 16:28 - Son Güncelleme: 14.01.2023 16:30