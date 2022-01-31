Vatandaşın işi tıkırında! 10.000 TL birikimi olana en yüksek 32 günlük mevduat faizi getirisi tavan yaptı! Burgan, Odeabank, ING, TEB ve Fibabanka

ING Bank e – Turuncu Hesap Mevduat Getirisi

ING Bank %21'e varan hoş geldin faizi ile en avantajlı mevduat getirisini sunan bankalar arasında öne çıkmayı başarıyor. Ayrıca günlük bankacılık işlemlerinin de vadesi bozulmadan yapılmasına olanak sağlayan ING Bank, 10.000 TL birikim için 32 günlük 175 TL faiz getirisi sağlamaktadır.

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