Vatandaşın gözü gönlü açıldı! 5724’e kısa mesaj atın anında 5.000-10.000 ve 125.000 TL hesaplara aktarılıyor

Vatandaşların bütçelerine uygun geri ödeme seçeneklerinden de yararlanması mümkün hale getirilen kredi kapsamında %1,60'tan başlayan faiz oranları uygulanmaktadır. Esnek geri ödeme seçeneklerinden de yararlanarak 5 bin liraya kadar olan tüm nakit ihtiyaçlarınız için ayda 554,31 TL taksitle nakit yardımı alabilirsiniz.