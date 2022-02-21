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Haberler Ekonomi Vatandaşın gözleri parladı! Hesaplara evraksız, dosyasız ve faizsiz olarak 1.000 ve 5.000 TL anında yatıyor

Vatandaşın gözleri parladı! Hesaplara evraksız, dosyasız ve faizsiz olarak 1.000 ve 5.000 TL anında yatıyor

Vatandaşların son dönemde yaşadığı nakit sıkıntılarına çözüm üretmek amacıyla düşük faizsiz ve masrafsız kredi seçenekleri sunulmaya devam ediyor. Anında nakit ihtiyaçları için vatandaşlara makul oranlarla kredi desteği sağlayan bankalar, ayrıca daha yüksek miktarda nakit ihtiyaçları için müşterilerine düşük faiz fırsatları uygulamayı hedefliyor. Bankalardan peş peşe gelen faizsiz ihtiyaç kredisi duyurularının ardından önümüzdeki dönem için nakit sıkıntısı çeken kişilerin finansman çözümlerinden yararlanmaları sağlanacak. İşte faizsiz kredi seçenekleri sunan bankalar ve avantajları.

takvim.com.tr
21.02.2022 09:30 - Son Güncelleme: 21.02.2022 09:30
Vatandaşın gözleri parladı! Hesaplara evraksız, dosyasız ve faizsiz olarak 1.000 ve 5.000 TL anında yatıyor

ING Bank 5.000 TL Faizsiz Kredi

ING Bank ilk defa müşterisi olacaklara 5.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi desteği sunuyor. Faizsiz olarak yararlanılmasına olanak tanıyan banka, nakit sıkıntısı çekenlere özel ayrıca 10.000 TL'ye kadar 3 – 12 ay vade fırsatları ile %0,99'dan başlayan faizlerle kredi ödemesi gerçekleştirecek.

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Vatandaşın gözleri parladı! Hesaplara evraksız, dosyasız ve faizsiz olarak 1.000 ve 5.000 TL anında yatıyor

Bu sayede farklı ihtiyaçları için kısa vadeli ve düşük miktarda kredi arayanların nakit sıkıntılarına çözüm üretilmesi hedefleniyor. ING Bank tarafından duyurulan faizsiz kredi avantajları ING Mobil üzerinden ilk defa müşteri olacak kişilerin ayrıca birçok farklı avantajdan da yararlanmasını sağlayacak.

Vatandaşın gözleri parladı! Hesaplara evraksız, dosyasız ve faizsiz olarak 1.000 ve 5.000 TL anında yatıyor

ING Bank Hoş Geldin kampanyasından yararlanarak faizsiz 6 aya kadar vadeli 5 bin lira veya 3 – 13 ay vadeyle %0,99 faizli 10 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullandırılmaktadır. Daha yüksek miktarda kredi taleplerinde ise düşük faiz oranları ve ekstra avantajlara da yer verilmiştir.

Vatandaşın gözleri parladı! Hesaplara evraksız, dosyasız ve faizsiz olarak 1.000 ve 5.000 TL anında yatıyor

N Kolay 1.000 TL Faizsiz Nakit

Aktif Bank bünyesinde faaliyet gösteren N Kolay, 30 gün boyunca faizsiz ve masrafsız olarak kullanılabilecek anında 1.000 TL nakit desteği sunuyor.

Vatandaşın gözleri parladı! Hesaplara evraksız, dosyasız ve faizsiz olarak 1.000 ve 5.000 TL anında yatıyor

Vatandaşların birçok farklı ihtiyacı için bin liraya kadar kullanabilecekleri faizsiz kredi desteğinden yararlanarak herhangi bir faiz veya masraf ödemeden rahatlıkla nakit ihtiyaçlarının çözülmesi hedeflenmektedir.

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