Vatandaşın gözleri parladı! Hesaplara evraksız, dosyasız ve faizsiz olarak 1.000 ve 5.000 TL anında yatıyor
Vatandaşların son dönemde yaşadığı nakit sıkıntılarına çözüm üretmek amacıyla düşük faizsiz ve masrafsız kredi seçenekleri sunulmaya devam ediyor. Anında nakit ihtiyaçları için vatandaşlara makul oranlarla kredi desteği sağlayan bankalar, ayrıca daha yüksek miktarda nakit ihtiyaçları için müşterilerine düşük faiz fırsatları uygulamayı hedefliyor. Bankalardan peş peşe gelen faizsiz ihtiyaç kredisi duyurularının ardından önümüzdeki dönem için nakit sıkıntısı çeken kişilerin finansman çözümlerinden yararlanmaları sağlanacak. İşte faizsiz kredi seçenekleri sunan bankalar ve avantajları.
21.02.2022 09:30 - Son Güncelleme: 21.02.2022 09:30
ING Bank 5.000 TL Faizsiz Kredi
ING Bank ilk defa müşterisi olacaklara 5.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi desteği sunuyor. Faizsiz olarak yararlanılmasına olanak tanıyan banka, nakit sıkıntısı çekenlere özel ayrıca 10.000 TL'ye kadar 3 – 12 ay vade fırsatları ile %0,99'dan başlayan faizlerle kredi ödemesi gerçekleştirecek.
Bu sayede farklı ihtiyaçları için kısa vadeli ve düşük miktarda kredi arayanların nakit sıkıntılarına çözüm üretilmesi hedefleniyor. ING Bank tarafından duyurulan faizsiz kredi avantajları ING Mobil üzerinden ilk defa müşteri olacak kişilerin ayrıca birçok farklı avantajdan da yararlanmasını sağlayacak.