Vatandaşın aklına yer etti! Kira öder gibi hemen eviniz olsun! TOKİ'den 870 TL ve 975 TL taksitlerle konut satışı müjdesi!
870 TL ve 975 TL taksitle 240 ay vadeli... TOKİ her vakit bulunduğu gibi evi olmayan kirada oturan dar gelirli vatandaşlarımızın beraberinde yer alıyor. Bu anlamda kira öder gibi ev sahibi olabilirsiniz. Türkiye'nin dört bir beraberinde oluşturulan ucuz konutlar TOKİ resmi internet sitesi aracılığı ile duyuruluyor. Kurumun son dönemlerde paylaştığı ilanlardan bir adedi de Balıkesir ve Kırşehir'de yer alan konut projesi amacıyla oldu. Vatandaşlar ödemelerini bir oran peşinat ödemesi ve geri kalan tutarın taksitle ödenmesi şeklinde yapılacak.
22.08.2021 09:21
- Son Güncelleme: 22.08.2021 09:21
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ideal fiyatlara satışlara başladı. Açık satış tekniği ile satışa çıkarılan evleri alabilmek isteyenler TOKİ'ye başvurabiliyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı doğrultusundan satışa yayılan konutlar değişik kategorilerde satılmaktadır. Alt gelir grubu amacıyla imal edilen ucuz konutlar çok çok sayıda müracaat aldığı amacıyla kuralı olarak satılmaktadır.
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