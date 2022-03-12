Vatandaş havalara uçtu! Bankalara kredi ve kart borcu olanlara müjde, hepsi siliniyor! Borçlara taksitlendirme ve kara listeden çıkmak mümkün

👉İhtiyaç Kredisi Borçlarınızın Tamamını Taşıyın!

QNB Finansbank Borç Transferi Kredisi, diğer bankalara olan ihtiyaç kredisi borcunun tamamının transfer edilmesini sağlıyor. Bu sayede başka bankalarda olan ihtiyaç kredisi borçlarını taşıyarak yeniden yapılandırmak ve daha rahat bir ödeme planı ile kapatmak isteyenlere avantajlı seçenekler sunulmuş oluyor. Ayrıca borç transferi kapsamında karşı bankalara ücretsiz EFT imkanı da sağlanıyor.