Vatandaş göbek attı! TOKİ'nin piyango gibi müjdesi bu şehirlere vurdu! 20 yıl vadeyle 2+1 ve 3+1 evler kira öder gibi satışa çıkarıldı!
Vatandaşların istedikleri kıstaslara haiz olan evleri alabilmeleri için TOKİ yüzyılın kampanyasını Başkan Erdoğan vasıtasıyla duyurmuştu. TOKİ öncesinde vatandaşların ev alması hayalden öteye gidemiyordu. Senelerce çalışılıp birikim yapılsa dahi biriktirilen para ev alabilmek yeterli olmuyordu. Tam da bu noktada TOKİ inanılmaz bir kampanya duyurdu. Türkiye'nin değişik illerinde döneme sokularak her vatandaşın fırsattan faydalanması hedeflendi. 250.000 olarak yapılacak konutların fiyatları büyüklüklerine ve bulundukları şehirlere göre değişiyor.
Dairelerin büyüklük seçenekleri, çeşitli projeleri ve ödeme kolaylıkları TOKİ'nin cazibe merkezi durumuna gelmesine katkı sağlıyor. Alınan daireye ödenen peşinat miktarına göre 20 seneye kadar uzatılan vade seçenekleri ödeme noktasında vatandaşları olabildiğince rahatlatıyor. Bu geniş imkânlardan faydalanmak isteyenler ise şu an aktif olarak satışın yapıldığı şehirleri merak ediyor.
TOKİ, belirli bir gelir durumu altında olan vatandaşları kira ödeme derdinden kurtarmayı hedefliyor. Vatandaşların konforlu bir hayat devam etmesi ölçütü ise hayata geçirilen projelerin esas taşını oluşturuyor.
Bütün bu konforlu ve üst seviye projeler karşılığında talep edilen ücretlerde bir hayli düşük olunca TOKİ'den ev alabilmek isteyenlerin sayıları her geride bıraktığımız gün artıyor.