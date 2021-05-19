Vatandaş akın etti! En ucuz sıfır araç modelleri listesi son dakika değişti! Honda, Toyota, Hyundai Fiat Kia Peugeot Opel Renault Dacia...

Türkiye'nin en ucuz sıfır taşıt modellerini sizler için bir araya getirdik. Pandemi sebebi ile yapımda yaşanan aksama ve Türkiye'de çoğalış gösteren dolar kuru ile beraber sıfır ve ikinci el taşıt maliyetleri fahiş çoğalışlar görüldü. Bu yükselişle beraber yeni taşıt satın alacak veya mevcut vasıtasını yenilemek istenler ise uygun maliyetli sıfır taşıt modellerine yönelmeye başladı. Yeni araç almadan önce, ilk olarak kullanım amacını ön planda tutmanız gerekmektedir. Araba araştırırken, bu noktaları ön plana almanız sizin yararınıza olacaktır. Peki Türkiye'de satışa sunulan en uygun fiyatlı sıfır araba modelleri hangileri? Honda, Toyota, Hyundai, Fiat, Kia Peugeot, Opel, Renault, Dacia...

19.05.2021 12:04 - Son Güncelleme: 19.05.2021 12:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





