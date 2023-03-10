Vakıfbank’tan 900.000 TL’ye brüt-net 118 m2 3+1 daire! Kaçıran başını taşlara vurur! Başvurular az evvel başladı! İstanbul, Kütahya, Sivas...

Bankalar Mart ayında uygun fiyata konut, arsa, otomobil satışlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu yıl ev almak isteyenlere müjde! Kamu bankalarının yeni konut atışı ilanları oldukça dikkat çekiyor. Bu hafta ucuz konut satışlarına yenileri eklendi. İstanbul, Kütahya, Sivas ve daha onlarca ilde sık sık uygun fiyata konut ilanları yayımlanıyor. Bu hafta 2+1, 3+1 daireler 900.000 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Kaçıran başını taşlara vurur. İşte o ilanlar...