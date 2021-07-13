VakıfBank, Ziraat Bankası ve Halkbank bayram kredisi! 3 ay ertelemeli 125.000 TL'ye kadar Kredi başvuru şartları ve ekranı
Peş peşe açıklandı! VakıfBank 125 bin TL'ye kadar 3 ay ertelemeli bayram kredisi kampanyası başlattı. Kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekliler için başlatılan kampanya kapsamında 1,51 faiz oranı ve 36 aya varan vade alternatifleri sunuluyor. Buna ek olarak Bayram Kredisi 7 değişik ödeme alternatifi ile alıcılarına sunulacak. Genellikle bankaların artmış olan masraflarından dolayı bayramlarda çıkarmış oldukları krediler de bulunmaktadır. Bayram kredisi nedir? Sorusuna verilecek yanıt olarak kısa vadeli olarak ihtiyaçların karşılanabilmesi adına kullanım sağlanan ve daha uygun faizler ile bayram kredileri bankalar tarafından sağlanmaktadır.
VakıfBank, Ziraat Bankası ve Halkbank bayram kredisi ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Bu anlamda VakıfBank'tan 3 ay ertelemeli 125 bin TL'ye kadar Bayram Kredisi Kampanyası. Kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emeklilere özel kampanya 1,51 faiz oranı ve 7 farklı geri ödeme seçeneği ile sunuluyor. VakıfBank Bayram Kredisi tüm kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emeklilerin tüm ihtiyaçlarını karşılamak adına sunduğu kredi paketidir. İşte VakıfBank Bayram Kredisi Başvuru ekranı...
VakıfBank Bayram Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?
VakıfBank Bayram Kredisi'ne mobil bankacılık, telefon bankacılığı, VakıfBak şubeleri üzerinden ve SMS ile kolayca başvuruda bulunabilirsiniz.
Sms ile Kredi Başvurusu Yapmak İçin;
Aralarında birer boşluk bırakarak KREDI, T.C. Kimlik No., Aylık Gelirinizi yazıp 5724'e SMS gönderebilirsiniz.