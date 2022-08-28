Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank İstanbul, Ankara ve İzmir'de kelepir konut satıyor! Fiyatlar 160 bin TL'den başlıyor!

Bankalar Neden Kelepir Konut Satıyor?

Ev sahibi olmak isteyen kişiler kelepir konutlara yönelmektedir. Fakat çoğu kimse ucuz bir bütçeyle konut sahibi olmaktan biraz kuşku duymaktadır. Fakat kuşku ya da endişe duyulacak bir konu yoktur.