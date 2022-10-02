Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat'ten EMEKLİ MAAŞI ALANA YATACAK! 8 bin TL bugünden itibaren hesapta! Kamu bankaları coştu! Promosyonda SON kampanya...

TEB

Nakit ve ek promosyon ile birlikte maaşı 1.500 liraya kadar olanlara 3.800 TL, 1.500-2.500 TL arasında olanlara 4.575 TL, 2.500 TL ve üzerinde olanlara 5.500 TL ödüyor. Emekli tanıdıklarını getirenlere de 250 TL nakit ödül sunuyor.