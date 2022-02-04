2022 Vakıfbank kredi kampanyaları: 9 ay ödemesiz kredi imkanı sunuldu! Şimdi düşük faizle kredi alma zamanı! 125.000 TL'ye kadar...

Kredi çekmek isteyenler hangi bankanın ne kadar faiz uyguladığını araştırıyor. 2022 yılının şubat ayında bankalar peş peşe açıklamalarda bulundu. En dikkat çeken faiz oranı Vakıfbank'ın oldu. Nedeni ise Vakıfbank'ın açıkladığı kampanyalardaki faiz oranlarının diğer bankalara oranla daha düşük olması. Özellikle ihtiyaç kredisi çekmek isteyen vatandaşlar dikkat! Şuanda en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1,55 olarak uygulanıyor. Buna göre en uygun kredi veren banka ise bu oranla müşterilerine nakit para desteği sağlayan Vakıfbank! Bankadan yapılan açıklamaya göre ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.55'den başlayan oranlarla veriliyor.