Vadeli mevduat faizleri en yüksek hangi bankada? Faizler ateş aldı! 20.000 TL ve 40.000 TL 32 günde ne kadar kazanç sağlar?

Kurda yaşanan dalgalanmalar faiz oranlarının çoğalması neticesi toplu parası oranlar ne yapacaklarını oldukça merak ediyor. Bu bağlamda vadeli mevduat hesapları oldukça araştırılıyor. 20.000 TL ve 40.000 TL 32 günde ne kadar kazanç sağlar? Suali ise çok popüler. Bankaların esas işlevlerinden biri mevduat toplamaktır. Vadeli mevduat hesaplarında vadeler 1 gecelikten 1 yıllığa kadar olan sürelerde olabilir. Bazen bu vadeli mevduatların süreleri sizin talebine istinaden ve bankanın da onayıyla 1 yıldan daha uzun da belirlenebilir. Peki vadeli mevduat faizleri en yüksek hangi bankada?