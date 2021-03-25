Vadeli mevduat faizleri en yüksek hangi bankada? Faizler ateş aldı! 20.000 TL ve 40.000 TL 32 günde ne kadar kazanç sağlar?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan 200 baz puanlık faiz artırımı kararının ardından piyasada büyük şok tesiri yaşandı. Ekonomistler yapılan yüksek faiz çoğalışı kararına yorum yaparken gözler bankaların vadeli mevduat hesabı faiz oranı sayılarına çevrilmişti. Bir bankaya gidip Vadeli Mevduat Hesabı açtırmak istediğiniz takdirde kabul ettiğiniz faiz oranından vade sonuna dek paranızın banka tarafından değerlendirilmesini kabul etmiş olursunuz. Dilerseniz vade sonunda paranızı sermaye ve faiz getirisine sürükleyebilir ya da üzerinde uyuştuğunuz yeni faiz oranından bu paranızın vadesini yeni bir tarihe dek uzatabilirsiniz. Peki 20.000 TL ve 40.000 TL 32 günde ne kadar kazanç sağlar? Vadeli mevduat faizleri en yüksek hangi bankada?
Kurda yaşanan dalgalanmalar faiz oranlarının çoğalması neticesi toplu parası oranlar ne yapacaklarını oldukça merak ediyor. Bu bağlamda vadeli mevduat hesapları oldukça araştırılıyor. 20.000 TL ve 40.000 TL 32 günde ne kadar kazanç sağlar? Suali ise çok popüler. Bankaların esas işlevlerinden biri mevduat toplamaktır. Vadeli mevduat hesaplarında vadeler 1 gecelikten 1 yıllığa kadar olan sürelerde olabilir. Bazen bu vadeli mevduatların süreleri sizin talebine istinaden ve bankanın da onayıyla 1 yıldan daha uzun da belirlenebilir. Peki vadeli mevduat faizleri en yüksek hangi bankada?
Vadeli Mevduat Hesaplarında Vadeler Nedir?
Vadeli mevduat hesaplarında vadeler 1 gecelikten 1 yıllığa kadar olan sürelerde olabilir. Bazen bu vadeli mevduatların süreleri sizin talebine istinaden ve bankanın da onayıyla 1 yıldan daha uzun da belirlenebilir. Genellikle uygulanan standart vadeler 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık olmakla birlikte, 1 gecelik (O/N), 7 günlük, 15 günlük gibi kırık vadelerde de vadeli mevduat hesabı açabilirsiniz.
Bankalara göre farklılaşan vadeli faiz oranlarının temel belirleyicisi ülkedeki enflasyon oranları ve hüküm süren ekonomik koşullardır. Normal koşullarda vade ne kadar uzunsa bu vade için verilen faiz oranı da o kadar yüksek olur. Bununla birlikte yüksek bir enflasyonu olan bir ülkede enflasyon oranlarında hızlı bir düşüş beklentisinin olması halinde uzun vadeli mevduatlara verilen faiz oranları düşük kalabilir.