Vadeli mevduat faizleri Cuma depremi: Bankaların 32 günlük vadeli mevduat faizleri patladı! 3 bankadan son çağrı geldi

En Yüksek Mevduat Faiz Oranları Bu Bankalarda!

Vadeli hesap faiz oranları sık sık olarak güncellemeye devam ediyor. Bankalar arasında son dönemde faiz yarışının da etkisiyle çoğalan oranlar kişilerin bir süreliğine sevindirmişti. Genellikle TL birikimleri amacıyla en yüksek faiz getirisini alabilmek isteyenlerin tercih ettiği bu bankaların vadeli hesapları üstünde sundukları ayrıcalıklı kampanyalar ise ilginin yükselmesine sebep olan nedenler arasında yer alıyor. Aralık 2021'den itibaren Türkiye'de bankacılık pazarında uygulanmaya başlayan kur korumalı TL mevduat sistemine de kişilerin ilgi göstermesi faizlerin değişkenlik göstermesinde etkili olan başka bir neden olarak değerlendirildi.