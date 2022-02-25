Vadeli mevduat faizleri Cuma depremi: Bankaların 32 günlük vadeli mevduat faizleri patladı! 3 bankadan son çağrı geldi
Vadeli mevduat faizleri Cuma depremi: Bankaların mevduat faiz oranları kan kaybetmeye devam ediyor. Son dönemde hoş geldin faizleri ile yüzde 20'nin üstünde mevduat faizi getirisi sunana bankalar, yeni düzenlemeler ardından faiz oranlarında vites küçülttü. Birçok banka doğrultusundan %17 - 19 bandına çekilen mevduat faizleri arasında birtakım bankalar hala yüzde 20 ve üstünde faiz getirisi sunmaya devam ediyor. Bu bankaları tercih ederek TL birikimleriniz amacıyla en yüksek faiz getirisinden yararlanmak amacıyla son şansınız olabilir. Peki en yüksek faiz veren banka hangisi? İşte en yüksek 32 günlük vadeli mevduat faizi veren bankalar…
En Yüksek Mevduat Faiz Oranları Bu Bankalarda!
Vadeli hesap faiz oranları sık sık olarak güncellemeye devam ediyor. Bankalar arasında son dönemde faiz yarışının da etkisiyle çoğalan oranlar kişilerin bir süreliğine sevindirmişti. Genellikle TL birikimleri amacıyla en yüksek faiz getirisini alabilmek isteyenlerin tercih ettiği bu bankaların vadeli hesapları üstünde sundukları ayrıcalıklı kampanyalar ise ilginin yükselmesine sebep olan nedenler arasında yer alıyor. Aralık 2021'den itibaren Türkiye'de bankacılık pazarında uygulanmaya başlayan kur korumalı TL mevduat sistemine de kişilerin ilgi göstermesi faizlerin değişkenlik göstermesinde etkili olan başka bir neden olarak değerlendirildi.
Bankalar Mevduat Faiz Oranlarını Düşürdü!
Türkiye'de bankacılık pazarında etkinlik gösteren çoğu banka doğrultusundan 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları düşürülmeye başladı. TEB'in Marifetli Hesap kapsamında verilen hoş geldin faiz seviyesi %17,5'e kadar gerilerken, Akbank %18,5'e kadar faiz oranlarını düşürmüş durumda.
Hem de Şekerbank doğrultusundan da vadeli mevduat hesabında faiz oranları %18'e kadar geri çekildi. Odebank ise yüzde 20'nin üstünde yayılan faiz oranlarını %18,50'ye kadar geri çekmiş durumda.