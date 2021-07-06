2. ele doping! Uzmanlar ne diyor? İkinci el otomobil fiyatları yükselecek mi? Fiyatlar düşecek mi? O tarih oldukça önemli

"ALIM İÇİN DOĞRU DÖNEM"

Yıl boyunca yaşanan durgunluk sebebiyle ikinci el araç pazarında hala stok fazlası olduğunu söyleyen Gündoğan, şöyle devam etti:

"Ancak durgunluk kaynaklı ertelenmiş bir talep de söz konusu. Dolayısı ile bu iki unsur serbest piyasa şartlarında mutlaka birbirini dengeye getirecektir. Ancak kur seyri, sıfır araç arz kısıtları, pandemi şartlarındaki iyileşmeleri düşündüğümüzde talebin artacağını ve fiyatların yükselmeye devam edeceğini söyleyebiliriz."

Stok fazlası nedeniyle araç fiyatlarının henüz tam anlamıyla yükselmediğini belirten Gündoğan, alım için doğru bir dönem olduğunu belirtti.