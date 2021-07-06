2. ele doping! Uzmanlar ne diyor? İkinci el otomobil fiyatları yükselecek mi? Fiyatlar düşecek mi? O tarih oldukça önemli
İkinci el otomotiv sektöründe 2021 senesinde yaşanan durgunluk, kısıtlamaların tamamiyle kaldırılması, bayram tatilinin yaklaşması ve yaz ayları ile konumunu dinamik günlere bıraktı. Satışların ve fiyatların son halini sektörün temsilcileri açıkladı. Bu devirde vasıta sahibi olmakta, vasıta sahibi olamamakta büyük sorun. Genellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde pandemiyle eş güdümlü vasıtalara olan gereksinim daha da arttı. Virüsten korunmak amacıyla toplu taşıma kullanmak istemeyen vatandaşlar, yeni bir otomobilin sahibi olmak amacıyla kolları sıvadı. Fakat pandemi her sektörü etkilediği gibi otomobil sektörünü de etkiledi. 2. el vasıta piyasasında son durumun nasıl olduğunu sizler amacıyla araştırdık.
Pandemi sağlıktan, eğitime; gıdadan, teknolojiye anında her sektörü olumsuz etkiledi. Bu sektörlerden birisi de otomotiv. Hem sıfır vasıta pazarı hem de 2. el otomobiller değerine değer kattı. 2. el pazarındaki son hali galericilerden öğrendik. 2021 yılının yarısını geride bıraktığımız şu günlerde, 2022 model araçlar yola çıkmaya hazırlanırken, ikinci el otomobil piyasasında da hareketlilik görülmeye başladı.1 Temmuz itibarıyla yasakların kalkmasıyla vatandaşlar, otomobil fiyatlarını araştırmaya başladı. Kurban Bayramı yaklaşırken, eskiden bu dönemde araç piyasası canlanırken, şimdi galericiler herhangi bir canlanmanın olmadığını belirtti.
"TEMMUZ AYI DAHA HAREKETLİ OLACAK"
Pandeminin sebep olduğu kapanmaların etkisi ile ilk beş ay sonunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 daralma olduğunu belirten DOD Satış Müdürü Erol Gündoğan, "Haziran ayı itibarıyla pandemi şartlarının hafiflemesi, yaz dönemine giriyor olmamız ve dövize bağlı olarak artan sıfır araç fiyatları sebebi ile hareketlilik başladı. Bu dönemde satışlarımız ilk beş ay ortalamamıza göre yüzde 100 arttı. Temmuz ayının, yaklaşan bayram sebebi ile daha da hareketli geçeceğini tahmin ediyoruz" dedi.
"ALIM İÇİN DOĞRU DÖNEM"
Yıl boyunca yaşanan durgunluk sebebiyle ikinci el araç pazarında hala stok fazlası olduğunu söyleyen Gündoğan, şöyle devam etti:
"Ancak durgunluk kaynaklı ertelenmiş bir talep de söz konusu. Dolayısı ile bu iki unsur serbest piyasa şartlarında mutlaka birbirini dengeye getirecektir. Ancak kur seyri, sıfır araç arz kısıtları, pandemi şartlarındaki iyileşmeleri düşündüğümüzde talebin artacağını ve fiyatların yükselmeye devam edeceğini söyleyebiliriz."
Stok fazlası nedeniyle araç fiyatlarının henüz tam anlamıyla yükselmediğini belirten Gündoğan, alım için doğru bir dönem olduğunu belirtti.
"SADECE HAZİRAN AYINDA YÜZDE 5 ARTIŞ OLDU"
Sadece Haziran ayında ikinci el otomobil fiyatlarında yüzde 5'lik bir artış olduğunu belirten, Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, "Yılın başında geçen yıla göre düşük seyreden satışlar, tam kapanma sürecinin de etkisiyle Mayıs ayına kadar devam etti. Haziran ayında Mayıs ayının 2 katı araç satıldı. Ancak hala adetler geçen senenin uzağında. Haziran ayından itibaren başlayan hareketin Temmuz ayında daha da hızlanmasını bekliyoruz" dedi.
Temmuz ayında hayatın normale dönmesi, yaz aylarının etkisi, sıfır otomobildeki çip krizi ve yüksek fiyatların etkisiyle ikinci el otomobile olan talebin yeniden canlanacağını beklediklerini söyleyen Ayyıldız, şöyle devam etti:
"2020 Haziran'da yaşanan kademeli normalleşme ve kredi teşvikleriyle birlikte ikinci el otomobil ve hafif ticari araç pazarında 950 bin adetlik satış gerçekleşmiş ve ay bazında bir rekor kırılmıştı. Bu yıl, Temmuz ayı itibarıyla başlayacak olan normalleşme döneminde de otomobile olan talebin yeniden oluşacağını düşünüyoruz."