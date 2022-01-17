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Haberler Ekonomi Uygun fiyatlı araç arayanlara müjde! Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili olmaya aday! Hyundai Santro fiyatları, özellikleri…

Uygun fiyatlı araç arayanlara müjde! Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili olmaya aday! Hyundai Santro fiyatları, özellikleri…

Son yıllarda araba fiyatlarının artmasıyla birlikte vatandaşlar arabalarını ekonomik olanlarla yenilemeye, yeni alacak olanlar da daha uygun olanlarını seçmeye başladı. Hem bütçeye dost hem yanıt tasarrufu sağlayan hem de özellikleri ile ihtiyaca cevap veren araç araştırmaları hız kazandı. Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili olmaya aday bir modelin ülkemize geleceği haberi oldukça heyecanlandırdı ve ayrıntılar merak edildi. Hyundai Santro daha gelmeden dikkat çekmeyi başardı. Hyundai Santro fiyatları ve özellikleri haberimizde yer alıyor.

17.01.2022 14:07 - Son Güncelleme: 17.01.2022 14:07
Uygun fiyatlı araç arayanlara müjde! Türkiye’nin en ucuz sıfır otomobili olmaya aday! Hyundai Santro fiyatları, özellikleri…

Uygun fiyatlı araç almanın hayalini kuranlara müjdeli haber geldi, Türkiye'de satışa çıkacak olan Hyundai Santro şimdiden merak konusu oldu. Hyundai Santro özellikleri ve fiyatı otomobil alma planı olan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bütçeye dost fiyatıyla duyulan ve hangi özelliklere sahip olduğu merak edilen Hyundai Santro modelinin ne zaman ülkemize geleceği de sorgulananlar arasında yer alıyor. İşte detaylar!

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Uygun fiyatlı araç arayanlara müjde! Türkiye’nin en ucuz sıfır otomobili olmaya aday! Hyundai Santro fiyatları, özellikleri…

Otomobil sektöründeki dev isimlerden biri olan Hyundai, Hindisan'a özel olarak ürettiği makul fiyatlı Santro modelini Türkiye'de satışa çıkarıyor.

Uygun fiyatlı araç arayanlara müjde! Türkiye’nin en ucuz sıfır otomobili olmaya aday! Hyundai Santro fiyatları, özellikleri…

Geçtiğimiz seneye kadar 200 bin TL altına satılan 2. el vasıtalar şimdilerde 350 bin TL'nin üstüne satılmaya başlamış durumda.

Uygun fiyatlı araç arayanlara müjde! Türkiye’nin en ucuz sıfır otomobili olmaya aday! Hyundai Santro fiyatları, özellikleri…

Sıfır otomobillere baktığımızda ise en ucuz katagorilerin dahi 260 bin TL ve seviyesinde fiyatlardan başladığını görüyoruz.

Uygun fiyatlı araç arayanlara müjde! Türkiye’nin en ucuz sıfır otomobili olmaya aday! Hyundai Santro fiyatları, özellikleri…

Keza kurlarda yaşanan düşüşlere karşın otomobil fiyatları hala beklenilen civarlara düşmüş değil. Keza bu anlamda otomobil fiyatlarının düşmesi amacıyla tek bir alternatif kalıyor.

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