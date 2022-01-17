Uygun fiyatlı araç arayanlara müjde! Türkiye’nin en ucuz sıfır otomobili olmaya aday! Hyundai Santro fiyatları, özellikleri…

Uygun fiyatlı araç almanın hayalini kuranlara müjdeli haber geldi, Türkiye'de satışa çıkacak olan Hyundai Santro şimdiden merak konusu oldu. Hyundai Santro özellikleri ve fiyatı otomobil alma planı olan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bütçeye dost fiyatıyla duyulan ve hangi özelliklere sahip olduğu merak edilen Hyundai Santro modelinin ne zaman ülkemize geleceği de sorgulananlar arasında yer alıyor. İşte detaylar!