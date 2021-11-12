Uygun fiyatla araç fırsatı! En fazla 100.000 TL’ye 2. el araçlar kapış kapış gidiyor! Ticaret Bakanlığı ihale satışı...

En fazla 100.000 TL'ye 2. el araçlar kapış kapış gidiyor. Uygun fiyatla araç satın almak isteyenler Ticaret Bakanlığı'nın her ay ikinci el vasıtaları ihaleyle satışa sunduğunu biliyor ve hangi marka modellerin ne kadara satışa sunulacağını yakından takip ediyor. İhaleye yönelik şartları okuyarak bütçenize ve istediğiniz özelliğe sahip araca teklif verebilirsiniz. Ticaret Bakanlığı ihale satışı araçlardaki güncel ilanları haberimizde görebilirsiniz.