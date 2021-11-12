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Haberler Ekonomi Uygun fiyatla araç fırsatı! En fazla 100.000 TL'ye 2. el araçlar kapış kapış gidiyor! Ticaret Bakanlığı ihale satışı...

Uygun fiyatla araç fırsatı! En fazla 100.000 TL'ye 2. el araçlar kapış kapış gidiyor! Ticaret Bakanlığı ihale satışı...

Araç sahibi olma hayaliyle yanıp tutuşan vatandaşlar uygun fiyatla bu hayale kavuşmanın yollarını arıyor. Bunlardan biri de Ticaret Bakanlığı ihale ile araç satışı oluyor ve yarı fiyatına araç sahibi olmak bile mümkün. Ticaret Bakanlığı her ay ikinci el vasıtaları ihaleyle satışa sunuyor. Uygun fiyatla araç fırsatını yakalamak isteyenler Ticaret Bakanlığı araç satışı ilanlarını yakından takip ediyor. En fazla 100.000 TL'ye 2. el araçlar kapış kapış gidiyor. Üstelik pek çok markanın farklı modellerini bulabilirsiniz. İşte detaylar!

12.11.2021 09:42 - Son Güncelleme: 12.11.2021 09:51
Uygun fiyatla araç fırsatı! En fazla 100.000 TL’ye 2. el araçlar kapış kapış gidiyor! Ticaret Bakanlığı ihale satışı...

En fazla 100.000 TL'ye 2. el araçlar kapış kapış gidiyor. Uygun fiyatla araç satın almak isteyenler Ticaret Bakanlığı'nın her ay ikinci el vasıtaları ihaleyle satışa sunduğunu biliyor ve hangi marka modellerin ne kadara satışa sunulacağını yakından takip ediyor. İhaleye yönelik şartları okuyarak bütçenize ve istediğiniz özelliğe sahip araca teklif verebilirsiniz. Ticaret Bakanlığı ihale satışı araçlardaki güncel ilanları haberimizde görebilirsiniz.

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Uygun fiyatla araç fırsatı! En fazla 100.000 TL’ye 2. el araçlar kapış kapış gidiyor! Ticaret Bakanlığı ihale satışı...

Satın alma işlemi, ihaleye yönelik şartlar okunarak gerçekleştiriliyor. Alınacak aracın ekspertiz raporuna da ulaşılabilir.

Uygun fiyatla araç fırsatı! En fazla 100.000 TL’ye 2. el araçlar kapış kapış gidiyor! Ticaret Bakanlığı ihale satışı...

Ticaret Bakanlığı'nın ihale yoluyla satışa çıkardığı araçlar:

1999 Opel Vectra model araç 66 bin liradan satışa çıkarıldı.

2007 model Mıtsubishi Grandis marka araç 66 bin 500 liradan satışa çıkarıldı.

2003 model Citroen C3 72 bin 750 liradan satışa çıkarıldı

Uygun fiyatla araç fırsatı! En fazla 100.000 TL’ye 2. el araçlar kapış kapış gidiyor! Ticaret Bakanlığı ihale satışı...

2004 model Peugeot 307 marka araç 70 bin liradan satışa çıkarıldı.

2005 model Peugeot 307 marka araç 65 bin 500 liradan satışa çıkarıldı.

2005 model Peugeot 807 marka araç 66 bin 250 liradan satışa çıkarıldı.

2004 Kia Sorento 92 bin liradan satışa sunuluyor

Uygun fiyatla araç fırsatı! En fazla 100.000 TL’ye 2. el araçlar kapış kapış gidiyor! Ticaret Bakanlığı ihale satışı...

2005 Fiat Punto ₺34.875

2008 Lexus IS ₺75.000

2005 Volkswagen TOURAN 2.0 TDI ₺146.250

2003 Citroën C5 ₺72.750

1997 Volkswagen Passat 60 bin liradan satılıyor

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