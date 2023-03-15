Uygulama ile TOGG siparişi ver! Trumore Togg ile ÖN SİPARİŞ VERME EKRANI 2023! Yerli otomobil TOGG ön sipariş nasıl verilir? Adım adım satın alma...
TOGG için nefesler tutuldu ve beklenen günler geldi, çattı. Türkiye'nin yerli otomobili TOGG yollara çıkmaya hazırlanırken, fiyat listesi açıklandı. Bu kapsamda 16 Mart'ta ön siparişler de alınacak. Peki, TOGG siparişi nasıl verilir? İşte Trumore mobil uygulaması ile adım adım satın alma ekranı...
Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'un heyecanla beklenen satış süreci için geri sayım sona eriyor. 2023 TOGG fiyat listesi hakkında araştırmalar devam ederken, siparişin nasıl verileceği de merak ediliyor. Son olarak TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Togg akıllı cihazlarımız için ön sipariş sürecini, web sitemiz ve Trumore mobil uygulamamız üzerinden yakın bir tarihte yapacağız." ifadelerine yer verilmişti. Peki, TOGG ön siparişi nasıl verilir? TOGG ön sipariş formu var mı? İşte adım adım satın alma işlemleri haberimizde...
Türkiye'nin yerli ve milli aracı Togg, bugün satışa çıkıyor. Togg'un fiyatı ise gündemin en çok merak edilenleri arasında yer aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır "Türkiye otomotivde Avrupa'nın dördüncü, dünyanın 14. büyük üreticisi oldu. Önümüzde büyük bir fırsat penceresi var" dedi.
Yerli otomobil TOGG fiyatı belli oldu! İşte ön sipariş tarihleri...
TOGG FİYAT LİSTESİ BELLİ OLDU!
TOGG C segmenti SUV modeli 953 bin TL'den başlayan etiket fiyatı aldı. Buna göre Mart sonunda başlayacak kuralar ile 2023 yılının sonuna kadar 20 bin TOGG sahiplerini bulacak.
Togg T10X fiyatı belli oldu! İşte Togg C Segment SUV ön sipariş tarihleri...
T10X'in fiyatları şöyle oluştu:
V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL
V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL
V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır Türkiye'nin Togg'la birlikte yeni bir yolculuğa çıkacağını kaydetti. Kacır, "Bu sadece bir markanın, bir şirketin yolculuğu değil, bu sadece bir otomobil yolculuğu da değil, bu mobilite ekosisteminde yükselen yıldız olma iddiası taşıyan Türkiye'nin yolculuğu olacak" ifadelerini kullandı.