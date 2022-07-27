Üniversite harç ücretleri 2022-2023! Üniversite harç ücretleri ne kadar? İkinci öğretim üniversite harçları: Tıp, Hukuk, Diş hekimliği ve Eczacılık fakülteleri...

Üniversite harç ücretleri ne kadar 2022-2023? Kimler üniversite harcı ödemez? soruları gündemde yer alıyor. Son dakika yeni harç ücretleri Resmi Gazete'nin yayımlanmasıyla birlikte belli oldu. Bilindiği üzere üniversite bölümlerinin birinci öğretiminde okuyan öğrencilerden harç alınmıyor. Ancak ikinci öğretim öğrencileri ödeme yapıyor. İşte fakülteye göre yeni üniversite harç ücretleri...