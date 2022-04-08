Ülke genelinde 4.253 - 7.000 TL arası maaşla 93.711 acil işçi alımı yapacak! İŞKUR müstacel olarak duyurdu: 19 - 50 yaş arası, ilkokul mezunu...

Türkiye İş Kurumu doğrultusunda Nisan ayı amacıyla yeni ilanlar yayınlanmaya başlandı. Yayınlanan ilanlarla eş güdümlü kamu ve özel sektörde detaylı kadrolara personel istihdamı sağlanıyor. Son olarak İŞKUR'un resmi internet sitesinden 90 bini aşkın personel alımı yapılacağı belli oldu. Bu kapsamda vatandaşlar İŞKUR üzerinden hangi kadrolara işçi alımı yapılacak sorusuna yanıt arıyor. İşte İŞKUR Nisan ayı güncel iş ilanları!