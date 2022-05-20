Ucuza et, salça, süt, peynir satılıyor! Mobilya ve IPHONE fiyatları da düştü! Bugün bekleniyordu! İşte A-101 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

Ucuza et, salça, süt, peynir satılıyor! Mobilya ve IPHONE fiyatları da düştü! Bugün yayımlanması bekleniyordu. Zincir marketlerin kampanyaları yakından takip ediliyor. Vatandaşlar sıkı takipçisi oldukları A101'in bu haftaki aktüel ürünlerinin yayımlanıp yayımlanmadığını merak ediyor. A101 bu hafta için yeni kampanyalarını duyurdu. Bugünden itibaren A101'de çok sayıda ürün indirimli fiyatlarıyla raflara dizildi. İşte A-101 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...