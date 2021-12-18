Ucuza daire ve arsa almak isteyenlere müjde! TOKİ 231.200 TL'ye ev satışı yapıyor! KDV'den muaf %25 peşinat 60 ay vade imkanı da var! Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Aralık ayında kuralı satış yapacağı illerle birlikte konut ve arsa sayılarını açıkladı. Ev sahibi olmak isteyenlerin sıklıkla ziyaret ettiği yerlerden birisi de Toplu Konut İdaresi (TOKİ) açık ya da kuralı satış sayfası oluyor. Başvurular ise Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla alınacak. her il için tarihler değişmekle birlikte 10 Aralık'a kadar tamamlandı. Ancak bazı illerde başvurular sürüyor. Ayrıca TOKİ 29 ilde 301 arsayı açık artırmayla satıyor.