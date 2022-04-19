Ucuza araba sahibi olmanın formülü belli oldu! 0 vergi ile otomobil alabilirsiniz! ÖTV indirimi nedir? Kimler ÖTV indiriminden yararlanarak
Döviz kurlarına ve diğer faktörlere bağlı olarak fahiş fiyatlardan satışa sunulan araç modellerine karşın, engelli vatandaşlar için ÖTV indirimli ya da tamamen ÖTV'siz olarak araç sahibi olma hizmeti sunan devlet, ilgili hizmetin tüm ayrıntılarını paylaştı. İşte ÖTV indirimi ile uygun fiyata araç sahibi olmak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren haberin ayrıntıları
Döviz kurlarında ve altın piyasasında yaşanan hareketlilikten ötürü zamlanan sıfır kilometre ve ikinci el araç modelleri, yeni dönemde kendi aracının sahibi olmanın hayalini kuran vatandaşların zora düşmesine sebep oldu. Yapılan piyasa müdahaleleri ve geliştirilen ekonomik modeller sayesinde bir nebze de olsa kontrol altına alınmış olan piyasaların yeni dönemde Rusya- Ukrayna savaşı ile birlikte tekrar yükseliş trendine girmeleri ve otomotiv sektörünü direkt olarak etkileyen pandemi temelli çip krizinin yaşanması, araç fiyatlarının düşmesine olanak tanımadı.
Otomotiv sektöründe yaşanan tüm bu gelişmeler, uygun fiyatlar karşılığında kendi aracının sahibi olmak isteyen vatandaşları büyük bir çıkmaza sokarken, ÖTV indiriminden yararlanarak araç sahibi olmanın şartları sıklık ile araştırılmaya başlandı. Sadece engelli vatandaşlar için geçerli olan ÖTV indirimi fırsatının ayrıntıları paylaşıldı.
Devlet, çeşitli sebeplerden ötürü engel durumu oluşmuş olan vatandaşların hayatlarını daha kolay idame ettirebilmeleri, tedavi noktalarına daha kolay ulaşabilmeleri ve topluma kazandırılabilmeleri amacı ile ilgili grup içerisinde yer alan kişilerin ÖTV indirimi ile araç sahibi olmasına imkân tanır.