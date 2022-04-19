Ucuza araba sahibi olmanın formülü belli oldu! 0 vergi ile otomobil alabilirsiniz! ÖTV indirimi nedir? Kimler ÖTV indiriminden yararlanarak

Döviz kurlarında ve altın piyasasında yaşanan hareketlilikten ötürü zamlanan sıfır kilometre ve ikinci el araç modelleri, yeni dönemde kendi aracının sahibi olmanın hayalini kuran vatandaşların zora düşmesine sebep oldu. Yapılan piyasa müdahaleleri ve geliştirilen ekonomik modeller sayesinde bir nebze de olsa kontrol altına alınmış olan piyasaların yeni dönemde Rusya- Ukrayna savaşı ile birlikte tekrar yükseliş trendine girmeleri ve otomotiv sektörünü direkt olarak etkileyen pandemi temelli çip krizinin yaşanması, araç fiyatlarının düşmesine olanak tanımadı.