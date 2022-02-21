Ucuz konut ve dükkan satın almak isteyenler yaşadı! TOKİ’den çeşitli illerde 6 farklı proje fırsatı! 180 ay vade ile aylık taksit miktarı…

Konut yada dükkan sahibi olmak isteyen ve bunu bütçesini zorlamadan yapmak isteyen vatandaşlar Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) güncel satış projelerini merak ediyor ve incelemek istiyor. TOKİ'den çeşitli illerde 6 farklı proje fırsatı ekonomi gündeminde en dikkat çekenler arasında yer aldı ve ödeme detayları da araştırma konusu oldu. 2+1 ve 3+1 konut, dükkan fırsatları için 180 ay vade ile aylık taksit miktarı ne kadar? Kimler, ne zamana kadar, nasıl başvuru yapabilir? İşte tüm bilgiler…