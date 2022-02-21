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Haberler Ekonomi Ucuz konut ve dükkan satın almak isteyenler yaşadı! TOKİ’den çeşitli illerde 6 farklı proje fırsatı! 180 ay vade ile aylık taksit miktarı…

Ucuz konut ve dükkan satın almak isteyenler yaşadı! TOKİ’den çeşitli illerde 6 farklı proje fırsatı! 180 ay vade ile aylık taksit miktarı…

TOKİ binlerce kişiyi bütçeye uygun fiyatlarla gayrimenkül sahibi etmeye devam ediyor. Ucuz konut ve dükkan satın almak isteyenler güncel projelerin neler olduğunu ve satış detaylarını merak ederek araştırıyor. TOKİ'den çeşitli illerde 6 farklı proje fırsatı oldukça dikkat çekiyor ve yoğun ilgi görüyor. 180 ay vade ile aylık taksit miktarı merak edilen satış projesinin detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Satış duyuruları ve projeleri sık sık güncellenen TOKİ'nin hangi illerde kaç adet konut ve dükkan satışı olduğunu ev tüm detayları derledik.

21.02.2022 15:21 - Son Güncelleme: 21.02.2022 15:21
Ucuz konut ve dükkan satın almak isteyenler yaşadı! TOKİ’den çeşitli illerde 6 farklı proje fırsatı! 180 ay vade ile aylık taksit miktarı…

Konut yada dükkan sahibi olmak isteyen ve bunu bütçesini zorlamadan yapmak isteyen vatandaşlar Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) güncel satış projelerini merak ediyor ve incelemek istiyor. TOKİ'den çeşitli illerde 6 farklı proje fırsatı ekonomi gündeminde en dikkat çekenler arasında yer aldı ve ödeme detayları da araştırma konusu oldu. 2+1 ve 3+1 konut, dükkan fırsatları için 180 ay vade ile aylık taksit miktarı ne kadar? Kimler, ne zamana kadar, nasıl başvuru yapabilir? İşte tüm bilgiler…

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Ucuz konut ve dükkan satın almak isteyenler yaşadı! TOKİ’den çeşitli illerde 6 farklı proje fırsatı! 180 ay vade ile aylık taksit miktarı…

TOKİ konut ve dükkat 6 ayrı proje yer alıyor

Ucuz konut ve dükkan satın almak isteyenler yaşadı! TOKİ’den çeşitli illerde 6 farklı proje fırsatı! 180 ay vade ile aylık taksit miktarı…

Balıkesir, Kahramanmaraş, Mardin, Sinop, Trabzon, Van illerinde yer alıyor.

Ucuz konut ve dükkan satın almak isteyenler yaşadı! TOKİ’den çeşitli illerde 6 farklı proje fırsatı! 180 ay vade ile aylık taksit miktarı…

BALIKESİR İLİ SUSURLUK İLÇESİ SULTANİYE MAHALLESİ 210 ADET KONUT VE 35 ADET DÜKKÂN İNŞAATI
SATIŞ DUYURUSU

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından BALIKESİR İLİ SUSURLUK İLÇESİ SULTANİYE MAHALLESİ
210 ADET KONUT VE 35 ADET DÜKKÂN İNŞAATI kapsamında üretilecek 14 adet konut satışa sunulacaktır

2+1 konut 11 adet ,3+1 konut 3 adet

Ucuz konut ve dükkan satın almak isteyenler yaşadı! TOKİ’den çeşitli illerde 6 farklı proje fırsatı! 180 ay vade ile aylık taksit miktarı…

Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 14 Mart 2022 - 18 Mart 2022
Yedek Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 23 Mart 2022 - 25 Mart 2022(Asil hak sahipleri sözleşme
imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için)
Başvurular 1 kategoride kabul edilecektir;

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