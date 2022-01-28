Ucuz araç arayanlara müjde! Bankalardan icralık araçlar 2. el araç ilanları teklif bekliyor! Vakıfbank, Ziraat Bankası…

Bankalar tarafından satışa sunulan icralık araçlar yoğun ilgi görüyor, piyasadaki araç fiyatlarından daha uygun olduğu için tercih ediliyor. Bankalardan icralık araçlar 2. el araç ilanları teklif bekliyor. İhale ve açık arttırma yöntemi ile satılan bu otomobiller genelde kredi ve kredi kartı borçlularına ait otomobiller olarak karşımıza çıkıyor ve pek çok farklı illerde yer alıyor. Vakıfbank, Ziraat Bankası gibi başka bankaların da 2. el araç satışı güncel ilanları haberimizde yer alıyor.