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Haberler Ekonomi Ucuz araç arayanlara müjde! Bankalardan icralık araçlar 2. el araç ilanları teklif bekliyor! Vakıfbank, Ziraat Bankası…

Ucuz araç arayanlara müjde! Bankalardan icralık araçlar 2. el araç ilanları teklif bekliyor! Vakıfbank, Ziraat Bankası…

Otomobil fiyatlarının yükselmesi araba hayali kuranları ucuz araç araştırmasına davet ediyor ve bu noktada bankalardan icralık araçlar yoğun ilgi görüyor. Bankaların 2. el araç ilanlarına teklif vererek bütçenize uygun fiyatlarla araba hayalinizi gerçekleştirebilirsiniz. Borçlu kişilerin borcuna karşılık el konulan bu otomobiller, bankalar tarafından uygun fiyatlarla satışa çıkartılıyor. Vakıfbank, Ziraat Bankası gibi daha pek çok markanın 2022 Ocak ayı güncel 2. el araç ilanlarını haberimizden inceleyebilir, nasıl teklif vereceğiniz hakkında bilgi edinebilirsiniz.

28.01.2022 13:18 - Son Güncelleme: 28.01.2022 13:18
Ucuz araç arayanlara müjde! Bankalardan icralık araçlar 2. el araç ilanları teklif bekliyor! Vakıfbank, Ziraat Bankası…

Bankalar tarafından satışa sunulan icralık araçlar yoğun ilgi görüyor, piyasadaki araç fiyatlarından daha uygun olduğu için tercih ediliyor. Bankalardan icralık araçlar 2. el araç ilanları teklif bekliyor. İhale ve açık arttırma yöntemi ile satılan bu otomobiller genelde kredi ve kredi kartı borçlularına ait otomobiller olarak karşımıza çıkıyor ve pek çok farklı illerde yer alıyor. Vakıfbank, Ziraat Bankası gibi başka bankaların da 2. el araç satışı güncel ilanları haberimizde yer alıyor.

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Ucuz araç arayanlara müjde! Bankalardan icralık araçlar 2. el araç ilanları teklif bekliyor! Vakıfbank, Ziraat Bankası…

BANKALARDAN SATILIK 2. EL ARAÇLAR NASIL ALINIR?

Banka şubeleri müşterileri tarafından ödenmeyen borçlara binaen, kişilerin mal varlıklarına icra işlemi başlatırlar.

Ucuz araç arayanlara müjde! Bankalardan icralık araçlar 2. el araç ilanları teklif bekliyor! Vakıfbank, Ziraat Bankası…

Eğer borç ödenmez ise, mal varlığına icra yolu ile el konulur ve satışa sunulur. Bu satış usulü genel itibariyle ihale yöntemi ile yapılmaktadır.

Ucuz araç arayanlara müjde! Bankalardan icralık araçlar 2. el araç ilanları teklif bekliyor! Vakıfbank, Ziraat Bankası…

Bu hususta belirlenen, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri uygulanır. Bankalar satılacak araçları internet ve yasada belirtilen diğer yöntemler ile ilan ederler.

Ucuz araç arayanlara müjde! Bankalardan icralık araçlar 2. el araç ilanları teklif bekliyor! Vakıfbank, Ziraat Bankası…

İlan sonrasında ihale yapılır ve teklif verenlerin teklifleri değerlendirilir.

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