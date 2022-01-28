Ucuz araç arayanlara müjde! Bankalardan icralık araçlar 2. el araç ilanları teklif bekliyor! Vakıfbank, Ziraat Bankası…
Otomobil fiyatlarının yükselmesi araba hayali kuranları ucuz araç araştırmasına davet ediyor ve bu noktada bankalardan icralık araçlar yoğun ilgi görüyor. Bankaların 2. el araç ilanlarına teklif vererek bütçenize uygun fiyatlarla araba hayalinizi gerçekleştirebilirsiniz. Borçlu kişilerin borcuna karşılık el konulan bu otomobiller, bankalar tarafından uygun fiyatlarla satışa çıkartılıyor. Vakıfbank, Ziraat Bankası gibi daha pek çok markanın 2022 Ocak ayı güncel 2. el araç ilanlarını haberimizden inceleyebilir, nasıl teklif vereceğiniz hakkında bilgi edinebilirsiniz.
28.01.2022 13:18
- Son Güncelleme: 28.01.2022 13:18
Bankalar tarafından satışa sunulan icralık araçlar yoğun ilgi görüyor, piyasadaki araç fiyatlarından daha uygun olduğu için tercih ediliyor. Bankalardan icralık araçlar 2. el araç ilanları teklif bekliyor. İhale ve açık arttırma yöntemi ile satılan bu otomobiller genelde kredi ve kredi kartı borçlularına ait otomobiller olarak karşımıza çıkıyor ve pek çok farklı illerde yer alıyor. Vakıfbank, Ziraat Bankası gibi başka bankaların da 2. el araç satışı güncel ilanları haberimizde yer alıyor.