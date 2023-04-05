TYP'LİLERE KADRO MÜJDESİ VAR MI SON DAKİKA? İŞKUR TYP'ye kadro çıktı mı, verilecek mi? Kadro düzenlemesi Resmi Gazete'de!
TYP'lilere kadro müjdesi var mı sorusu, geçiçi işlere kadronun önünün açılmasıyla birlikte sıkça araştırılmaya başlandı. Toplum Yararına Programlar kapsamında İŞKUR aracılığı ile okul gibi yerlerde temizlik personeli olarak çalışan vatandaşlar TYP'ye kadrı çıkacak mı merak ediyor. Son olarak Deprem felaketi nedeniyle acil olarak 50 bin kişiye TYP ile istihdam sağlanmıştı. Peki TYP'lilere kadro verilecek mi?
TYP'LİLERE KADRO MÜJDESİ VAR MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Toplu sözleşme, iş kanunu, toplu sözleşme kanunu, sendika kanunu gibi bütün çalışma hayatının yasal mevzuatında köklü bir reforma ihtiyaç var. Onunla ilgili de bütün hazırlıkları yaptık. Bir akademi kurulu kurduk. Çalışmayı önümüzdeki dönemde onu hayata geçireceğiz" dedi.
Bilgin, KİT'lerdeki taşeron sorununu da çözeceklerini belirterek, "KİT'lerde 80 bin civarında taşeron işçi vardı, şimdi sayıları 100 bin civarında. Bazı kuruluşların yeniden taşeron işçiliğine müracaat etmesi sonucu sayıları arttı. Bu sorunu da çözeceğimizin sözünü verdik. Çalışmalarımızın büyük kısmını tamamladık. Geçici işçiler dosyasını kapattık, bunu da çözeceğiz" ifadelerini kullandı.
7000 BİN İŞÇİ İÇİN DE GERİ SAYIM
Kamu işçilerine yönelik toplu iş sözleşmesi çerçeve protokolü çalışması da sürüyor. Bakan Bilgin, 700 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde de çalışanları mutlu eden bir sözleşmeye imza atacaklarını söyledi. Kamu işçileriyle toplu iş sözleşmesinin 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerden önce imzalanması bekleniyor.