TYP İŞKUR BAŞVURU SONUÇLARI 2023! GSB Mart ayı TYP İL İL temizlikçi kura başvuru sonuçları NİHAİ İSİM LİSTESİ!
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 56 ilde TYP personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Bu kapsamda başvurular 7 Mart'a kadar alındı. Başvuruda bulunan adaylar sonuçlar için gelecek açıklamaya odaklandı. Bakanlık bünyesinde 4 ay ( 120 gün) süre ile temizlik görevlisi istihdamı sağlayacak. Peki, GSB TYP başvuru sonuçları açıklandı mı? GSB TYP kurası ne zaman yapılacak, sonuçlar nereden öğrenilir? İşte tüm detaylar haberimizde!
TYP personeli alımı için 56 ilde başvurular yapıldı. Böylelikle GSB'ye bağlı yurtlardaki barınma şartlarının iyileştirilmesi için kamu hizmetlerini desteklemek amacıyla 120 gün geçici süreyle personel istihdam edilecek. Peki, GSB TYP sonuçları açıklandı mı? Mart ayı GSB başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? İşte son gelişmeler...
56 ŞEHİRDE ALIM YAPILACAK
Alım yapılacak 56 şehir aşağıdaki iller olacak:
Ağrı, Aksaray, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Merdin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Zonguldak.