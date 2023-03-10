TYP İŞKUR BAŞVURU SONUÇLARI 2023! GSB Mart ayı TYP İL İL temizlikçi kura başvuru sonuçları NİHAİ İSİM LİSTESİ!

TYP personeli alımı için 56 ilde başvurular yapıldı. Böylelikle GSB'ye bağlı yurtlardaki barınma şartlarının iyileştirilmesi için kamu hizmetlerini desteklemek amacıyla 120 gün geçici süreyle personel istihdam edilecek. Peki, GSB TYP sonuçları açıklandı mı? Mart ayı GSB başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? İşte son gelişmeler...