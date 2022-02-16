TYP için son viraja girildi, başvurular 18 Şubat'ta bitiyor! Toplam 10 bin bin kişi alınacak! MEB bakım onarım ve temizlik personeli alım şartları...
MEB 2022 yılında okullara 10 bin temizlik personeli alacak. TYP kapsamında yapılacak alımlarda adaylardan KPSS puan şartı istenmeyecek. Başvuruları İŞKUR aracılığı ile yapılabilecek. 10 bin alımın ilk aşamasında 43 şehirde başvurular başladı. Şubat ayında yapılan duyuruda 5 bin 886 kişinin alınacağı bilgisi paylaşıldı. Toplum Yararına Program ile binlerce kişi okullarda temizlik görevlisi olaraka aylık 4 bin 253 TL maaşla çalışacak. Son başvuru tarihi 18 Şubat olarak duyuruldu. İşte il il İŞKUR TYP temizlik görevlisi alımları...
TYP için son viraja girildi, başvurular 18 Şubat'ta bitiyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu yıl tam 10 bin temizlik personeli alacak. Aralarında Adıyaman, Giresun, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Tunceli, Zonguldak, Bingöl, Bitlis, Kayseri, Erzurum ve Erzincan'ın da bulunduğu onlarca şehirde başvurular devam ediyor. İş arayanlar elinizi çabuk tutun! Başvuru şartları ve diğer tüm detaylara haberimizde yer verdik. İşte il il TYP alımları ve MEB bakım onarım ve temizlik personeli alım şartları...
İŞKUR TYP NEDİR?
İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.