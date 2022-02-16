TYP için son viraja girildi, başvurular 18 Şubat’ta bitiyor! Toplam 10 bin bin kişi alınacak! MEB bakım onarım ve temizlik personeli alım şartları...

TYP için son viraja girildi, başvurular 18 Şubat'ta bitiyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu yıl tam 10 bin temizlik personeli alacak. Aralarında Adıyaman, Giresun, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Tunceli, Zonguldak, Bingöl, Bitlis, Kayseri, Erzurum ve Erzincan'ın da bulunduğu onlarca şehirde başvurular devam ediyor. İş arayanlar elinizi çabuk tutun! Başvuru şartları ve diğer tüm detaylara haberimizde yer verdik. İşte il il TYP alımları ve MEB bakım onarım ve temizlik personeli alım şartları...