Tutar arttı, memur zammı sonrası aylık 1.084TL oldu! Başvuran 1 ay içinde maaş alacak! Ödemelerde emekli, memur, işsiz ayrımı yok! Emeklilere ve memurlara 2022 Ocak zammı sonrası 65 yaş aylığı gündem konusu oldu. . Bu maaşı alabilmenin diğer her türlü devlet maaşlarında olduğu gibi bazı kriterleri bulunmaktadır. 65 yaş aylığı adından da belli olacağı üzere 65 yaşını geçmiş, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) herhangi bir güvencesi ve ek geliri olmayan, aylık geliri belirlenen tutarın altında olan vatandaşlara veriliyor. İşte 2022 65 yaş aylığına dair tüm bilinmesi gerekenler!