Türkiye'den peyderpey 2.000 personel istendi! 2.500 euro (46 bin TL) maaşla Almanya 20-40 yaş arası işçi alacak! Danimarka, Libya, Katar, Hollanda, İsveç işçi alımları...

2.500 Euro maaş ile çalışma fırsatı sağlayan Almanya 2.000 bin Türk işçi alımı yoğun ilgi görüyor ve başvuru şartları ile ilgili tüm bilgiler merakla araştırılıyor. Hem yurt dışında yaşamak isteyen hem de kariyer hedefleyen vatandaşlar Almanya'nın 2 bin personel alımı yapacağını duyunca başvuruların nereden ve nasıl yapıldığını da merak etti. Türk Lirası ile en az 46 bin maaşa denk gelen Almanya iş başvurusu şartları ile ilgili ayrıntılar haberimizde yer alıyor. 20 ve 40 yaş arasında çalışanlar başvuru yapabileceği belirtildi. İşte Almanya Türk işçi alımına dair merak edilen detaylar...